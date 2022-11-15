Председатели ЦИК 15 стран приедут для наблюдения за выборами Президента РК

15 Ноября 2022, 16:05

15 Ноября 2022, 16:05

Председатели ЦИК 15 стран приедут для наблюдения за выборами Президента РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Центральной избирательной комиссии РК Нурлан Абдиров сообщил, что по линии двустороннего сотрудничества для наблюдения за выборами приедут представители центральных избирательных комиссий 15 стран, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала избирательной кампании проведено 25 заседаний Центральной избирательной комиссии, которые проводятся с онлайн-участием территориальных избирательных комиссий, представителей уполномоченных государственных органов, а также СМИ. Ведутся прямые трансляции. На все заседания приглашаются международные наблюдатели. Самым первым подал документ на аккредитацию глава дипломатического корпуса - чрезвычайный и полномочный посол Палестины в РК Монтасир Абузейд. Аккредитованы послы таких стран, как Венгрия, Германия, Индонезия, Канада, США, Турция, Финляндия, Франция, Швеция, Эстония, а также сотрудники посольств Армении, Беларуси, Великобритании, Ирака, Ирана, Китая, Кыргызстана, Нидерландов, Российской Федерации и Таиланда», - сказал на брифинге председатель Центральной избирательной комиссии на брифинге для представителей иностранного дипломатического корпуса.

По его словам, по линии двустороннего сотрудничества для наблюдения за выборами приедут представители центральных избирательных комиссий 15 стран, в том числе председатели Центральных избирательных комиссий Азербайджана, Армении, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Ранее сообщалось, что заместитель Премьер-Министра РК – министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди и председатель Центральной избирательной комиссии Нурлан Абдиров провели пресс-конференцию для представителей иностранного дипломатического корпуса о ходе подготовки к предстоящим выборам Президента РК, о проводимых реформах в стране.

Выборы пройдут 20 ноября.