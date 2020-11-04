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Председателем Совета директоров АО «Bank RBK» избран Болат Жамишев

Редактор:  
Гульмира Байзакова
4 Ноября 2020, 15:28
Председателем Совета директоров АО «Bank RBK» избран Болат Жамишев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Решением внеочередного общего собрания акционеров банка членом Совета директоров – независимым директором банка избран Болат Жамишев. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу банка.

На посту главы Совета директоров банка Болат Жамишев, обладающий обширным опытом руководящей работы на высоких государственных должностях и в финансовом секторе, будет курировать вопросы стратегического развития финансового института и укрепления его позиций как одного из самых устойчивых, стабильных и надежных банков страны.

Решением общего собрания акционеров также были продлены на один год полномочия независимого директора банка Торстена Пола.

Таким образом, с учетом произведенных изменений Совет директоров банка сформирован в следующем составе: Болат Жамишев (председатель СД), Наталья Акентьева, Мусабек Алимбеков, Болатбек Жайназаров, Торстен Пол (члены СД).

Б. Жамишев, кандидат экономических наук, в разные годы занимал следующие должности:

  • заместитель председателя Национального банка РК; председатель Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансовых организаций; заместитель председателя правления Евразийского банка развития; министр финансов РК; министр регионального развития РК; председатель правления АО «Банк развития Казахстана».

Кроме того, он имеет богатый опыт работы в советах директоров компаний квазигосударственного сектора, институтов развития и банковских структур.


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