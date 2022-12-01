Председателем правления ТОО «Корпорация «Казахмыс» назначен Нурахмет Нуриев

1 Декабря 2022, 16:34

Решением Совета директоров ТОО «Казахмыс холдинг», председателем правления ТОО «Корпорация «Казахмыс» назначен Нурахмет Нуриев. Он сменил на этом посту Эдуарда Огая, который бессмено руководил компанией с 2006 года.

Представляя своего преемника трудовому коллективу, Эдуард Огай отметил, что такое решение вызвано в том числе и в связи с созданием новой Улытауской области, которая является сердцем компании «Казахмыс».

«Нурахмет Канатович будет работать в Жезказгане, и центральный офис будет находиться здесь. Мы будем базироваться в Жезказгане и понимать, что центр принятия решения существующей модели компании будет также здесь. Нурахмет Канатович хоть и молодой специалист, но опыта ему хватит, и он покажет лучший результат, чем показывали мы», - подчернул Эдуард Огай, отметив при этом высокие профессиональные и человеческие качества нового руководителя, и пожелал ему успехов на новом посту.

В своем выступлении перед сотрудниками и производственным коллективом, Нурахмет Нуриев поблагодарил руководство за оказанное высокое доверие, и высказал приверженность ценностям и целям компании, а также консолидированную позицию по развитию области и строительству нового, справедливого Казахстана с высшим руководством страны.

Нурахмет Канатович родился в 1989 году. Получил образование в Великобритании, также имеет степень магистра делового администрирования Anglia Ruskin University.

С 2011 по 2013 годы был финансовым аналитиком в Hamble Group. С 2013 по 2015 годы работал в структурных подразделениях нефтеперерабатывающих заводов в городах Павлодар и Атырау. В 2015-2019 годы - финансовым директором, заместителем генерального директора по корпоративному развитию на угледобывающих предприятиях ТОО «Майкубен Вест» и АО «Шубарколь Премиум». С 2019 по 2020 годы работал заместителем директора филиала УМГ Тараз АО «Интергаз Центральная Азия», заместителем директора департамента тарифообразования и инвестиционной политики АО «Казтрансгаз».

Трудовую деятельность в корпорации «Казахмыс» начал в 2020 году в должности руководителя проектной группы. С сентября занимал должность директора по аутсорсингу ТОО «Корпорация «Казахмыс». В июне 2021 года был назначен генеральным директором ТОО «Казахмыс Смэлтинг».