Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Назначения

Председателем правления АО ФНБ «Самрук-Қазына» назначен Нурлан Жакупов

Редактор:  
Гульмира Байзакова
3 Апреля 2023, 14:26
Председателем правления АО ФНБ «Самрук-Қазына» назначен Нурлан Жакупов Фото: primeminister.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов представил коллективу АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» нового председателя правления – Нурлана Жакупова. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Глава Правительства подчеркнул, что перед фондом стоят масштабные задачи по привлечению инвестиций, развитию энергетического комплекса, обеспечению инфраструктурного, транспортно-логистического и индустриального развития республики.

Кроме того, фонд должен активно поддерживать и создавать благоприятные условия для отечественных товаропроизводителей, что позволит национальной экономике укрепиться на пути устойчивого развития.

photo

«Приоритетные направления работы и KPI каждой дочерней компании и холдинга в целом определены, понятны задачи на перспективу. Фонд является очень важным элементом в нашем государстве, управляющим большими активами. От эффективной работы фонда многое зависит, особенно крупные проекты, которые влияют на всю экономику и на дальнейшее поступательное развитие нашей страны», — сказал Алихан Смаилов, пожелав Нурлану Жакупову и всем сотрудникам фонда успехов в работе.

photo

Премьер-Министр также поблагодарил Алмасадама Саткалиева, возглавлявшего фонд последние два года, за вклад в развитие казахстанской экономики.

Нурлан Жакупов родился 31 марта 1978 года. Окончил Московский Государственный институт международных отношений МИД РФ.

В разные годы являлся членом правления АО «НАК»Казатомпром«, председателем правления АО»СПК «Астана» и главой Kazakhstan Investment Development Fund Management Company.


Премьер-министр РК   ФНБ «Самрук Казына»   Назначения  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Глава государства: Национальный курултай  - оплот нации и авангард культурно-духовного прогресса страны
Глава государства: Национальный курултай  - оплот нации и авангард культурно-духовного прогресса страны