Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Правоохранительные органы

Председателем Комитета миграционной службы МВД назначен Аслан Аталыков

Редактор:  
Артем Волков
12 Мая 2023, 11:25
Председателем Комитета миграционной службы МВД назначен Аслан Аталыков Фото: t.me/POLICE_of_KZ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По согласованию с Администрацией Президента РК приказом министра внутренних дел на должность председателя Комитета миграционной службы МВД назначен полковник полиции Аталыков Аслан Базарбаевич, передает МИА «Казинформ».

Ранее он исполнял обязанности председателя этого же комитета.

Первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев, представляя руководящему составу министерства нового руководителя миграционной службы, отметил опыт его работы на различных ответственных должностях в правоохранительных органах, высокий профессионализм и пожелал успехов на новом месте работы.


Назначения   МВД РК  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Дастан Букешев назначен главой Департамента экономических расследований по Акмолинской области
Дастан Букешев назначен главой Департамента экономических расследований по Акмолинской области
Акмолинский школьник стал обладателем грантов шести вузов США
Акмолинский школьник стал обладателем грантов шести вузов США
Толеутай Нураби стал руководителем ДЭР по Карагандинской области
Толеутай Нураби стал руководителем ДЭР по Карагандинской области
Арман Оразалиев возглавил департамент полиции ЗКО
Арман Оразалиев возглавил департамент полиции ЗКО
Ряд судей освободили от должностей за дисциплинарные проступки
Ряд судей освободили от должностей за дисциплинарные проступки
Ерболат Балгабаев назначен руководителем ДЭР по Туркестанской области
Ерболат Балгабаев назначен руководителем ДЭР по Туркестанской области
Назначен новый начальник ДП Кызылординской области
Назначен новый начальник ДП Кызылординской области
Оплатить проезд в столичных автобусах можно через 8 мобильных приложений
Оплатить проезд в столичных автобусах можно через 8 мобильных приложений
Еркин Тюмелиев возглавил Департамент экономических расследований по Жетысуской области
Еркин Тюмелиев возглавил Департамент экономических расследований по Жетысуской области