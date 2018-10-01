Председателем Комитета госдоходов назначен Марат Султангазиев
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня министр финансов Алихан Смаилов представил коллективу Комитета государственных доходов нового председателя - Марата Султангазиева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КГД Минфина РК.
До назначения на эту должность Марат Султангазиев работал заместителем заведующего отделом социально-экономического мониторинга Администрации Президента Республики Казахстан.
Марат Елеусизович Султангазиев родился в 1976 году в Алматинской области.
По образованию - экономист-финансист, юрист, магистр делового администрирования, окончил Алматинский государственный университет имени Абая, Казахскую государственную юридическую академию и Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова.
Трудовую деятельность начал в Алматы в системе налоговых органов, где проработал долгое время, находясь на различных должностях. Позже работал в Министерстве финансов в качестве директора департамента, далее - завсектором отдела социально-экономического мониторинга Администрации Президента РК, в прошлом году возглавлял Департамент госдоходов по Алматы.
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