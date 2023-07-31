Председатель Управления мусульман Кавказа всецело поддерживает институт Съезда лидеров мировых и традиционных религий

БАКУ. КАЗИНФОРМ - Посол Республики Казахстан в Азербайджане Алим Байель встретился с председателем Управления мусульман Кавказа Шейх-уль-Исламом Аллахшукюром Пашазаде, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам межрелигиозного сотрудничества и дальнейшего продвижения диалога между религиями и культурами мира.

В частности, стороны отметили актуальность принятой Генеральной Ассамблеей ООН резолюции, осуждающей любое надругательство над религиозными святынями.

Аллахшукюр Пашазаде отметил, что высоко оценивает вклад Казахстана в развитие и укрепление межконфессионального диалога, а также подчеркнул важность и эффективность встреч религиозных и общественных деятелей мира, проводимых в рамках Съезда лидеров мировых и традиционных религий и его Секретариата. Он также подтвердил свое участие в предстоящем заседании Секретариата Съезда осенью нынешнего года.

Со своей стороны Алим Байель поблагодарил собеседника за регулярное участие в Съездах лидеров мировых и традиционных религий в Астане и его предложения по дальнейшему развитию данного института.

Посол также проинформировал Шейха о прошедшем недавно первом Саммите «Центральная Азия + Совет сотрудничества арабских государств Залива», и выразил надежду на усиление в Исламском мире процессов единения и развития.