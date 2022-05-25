25 Мая 2022 12:25

Председатель Таразского городского суда подозревается в получении взятки

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой 16 мая начато досудебное расследование в отношении председателя Таразского городского суда Мадемарова А.А., передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Агентства по противодействию коррупции РК.

Мадемаров А.А. подозревается в получении взятки в сумме 1 млн тенге за положительное решение по гражданскому делу.

«В порядке ст.201 УПК РК, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит», - отметили в ведомстве.