Qazaq TV KazTube Телерадиокомпания Президента Казахстана
Председатель Таразского городского суда подозревается в получении взятки
25 Мая 2022 12:25

Председатель Таразского городского суда подозревается в получении взятки

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой 16 мая начато досудебное расследование в отношении председателя Таразского городского суда Мадемарова А.А., передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Агентства по противодействию коррупции РК.

Мадемаров А.А. подозревается в получении взятки в сумме 1 млн тенге за положительное решение по гражданскому делу.

«В порядке ст.201 УПК РК, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит», - отметили в ведомстве.

Читайте также
Суд приговорил к пожизненному сроку жителя Карагандинской области за тройное убийство
Подрядчик в Петропавловске восстанавливает дорогу по решению суда
Муляж взрывного устройства нашли в школе в Акмолинской области
Свыше 20 тыс. соцобъектов в РК планируют сделать доступными для лиц с инвалидностью
Девять человек заболели и трое выздоровели от КВИ в Казахстане за сутки
Ситуация по ящуру в Казахстане остается стабильной – Минсельхоз
Доля частных операторов на рынке газа достигает 16% в Казахстане
Подпольное казино выявили в одном из кафе города Костаная

Лента новостей

Архив