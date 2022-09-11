Председатель судебной коллегии Костанайского облсуда арестован на два месяца

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председателя судебной коллегии Костанайского областного суда арестовали на два месяца, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт суда города Нур-Султана.

«Постановлением специализированного межрайонного следственного суда г.Нур-Султана от 9 сентября 2022 года в отношении председателя судебной коллегии Костанайского областного суда Дарбаева А.Х. санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца», - сообщила пресс-служба суда города Нур-Султана.

Ранее сообщалось о задержании в Костанае судьи областного суда.