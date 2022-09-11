РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:10, 11 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Председатель судебной коллегии Костанайского облсуда арестован на два месяца

    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председателя судебной коллегии Костанайского областного суда арестовали на два месяца, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт суда города Нур-Султана.

    «Постановлением специализированного межрайонного следственного суда г.Нур-Султана от 9 сентября 2022 года в отношении председателя судебной коллегии Костанайского областного суда Дарбаева А.Х. санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца», - сообщила пресс-служба суда города Нур-Султана.

    Ранее сообщалось о задержании в Костанае судьи областного суда.


    Теги:
    Суды Костанай Костанайская область Астана Главная Закон и право
    Сейчас читают
    01:57, 01 Октябрь 2023
    Ремонт котельных завершают в Семее
    01:26, 01 Октябрь 2023
    Спустя 27 лет задержан подозреваемый в убийстве Тупака Шакура
    00:51, 01 Октябрь 2023
    Көрпе Fest провели в Таразе
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!