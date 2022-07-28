28 Июля 2022 11:08

Председатель суда в Карагандинской области перевозил своих детей в служебном авто

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Председатель специального суда по уголовным делам Карагандинской области получил предупреждение. Как стало известно, он использовал служебную машину вне работы для развозки своих детей в школу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видеозапись, на которой водитель председателя специального суда по уголовным делам Карагандинской области Бекзата Шалгимбаева привез его детей в школу на служебном автомобиле, была опубликована в декабре прошлого года в социальных сетях. Очевидцы засняли момент, когда из служебной машины выходил сын судьи.

По итогам проверки стало известно, что выявлены нарушения в части использования служебного транспорта в личных целях. Материалы переданы в Судебное жюри при Высшем судебном совете. По итогам проверки Бекзат Шалгимбаев был привлечен к дисциплинарной ответственности.

«Решением Судебного жюри при Высшем судебном совете Казахстана Бекзат Шалгимбаев привлечен к дисциплинарной ответственности в виде предупреждения за нарушение норм Кодекса судейской этики», - сообщили в пресс-службе Карагандинского областного суда.