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Председательство в ученом совете Тюркской академии перешло Турции

Редактор:  
Гульмира Байзакова
5 Ноября 2021, 12:27
Председательство в ученом совете Тюркской академии перешло Турции

СТАМБУЛ. КАЗИНФОРМ – В ходе VI заседания Ученого совета Международной тюркской академии, прошедшего в Стамбуле, действующее председательство перешло от Азербайджана к Турции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу академии.

Выступивший на встрече президент академии Дархан Кыдырали поблагодарил министра образования Азербайджанской Республики Эмина Амруллаева за плодотворную работу, отметив, что, несмотря на пандемию, мероприятия академии успешно продолжались в период председательства Азербайджана. Он также выразил уверенность в том, что турецкая сторона, принявшая на себя председательство, успешно выполнит свою задачу.

Министр образования Азербайджана поблагодарил академию и членов Ученого совета. Он вручил министру национального образования Турецкой Республики Махмуту Озеру специальную табличку председательства.

Во встрече, на которой обсуждались многие вопросы, Венгрия участвует в качестве наблюдателя, а Узбекистан впервые принял участие в качестве гостя, подчеркнув важность дальнейшей работы Тюркской академии.

По итогам заседания было принято решение о проведении VII заседания Ученого совета Международной тюркской академии в Казахстане в 2022 году.

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