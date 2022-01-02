Председательство в органах ЕАЭС перешло к Кыргызстану
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председательство в органах ЕАЭС перешло к Кыргызской Республике, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Евразийской экономической комиссии.
В течение 2022 года Кыргызская Республика будет председательствовать в Высшем Евразийском экономическом совете, Евразийском межправительственном совете и Совете Евразийской экономической комиссии.
В рамках председательства запланированы заседание Высшего Евразийского экономического совета и проведение Евразийского экономического форума в мае в Бишкеке, заседание Евразийского межправительственного совета предварительно традиционно в августе на побережье озера Иссык-Куль, а также ряд других экспертных мероприятий.
В ближайшее время ожидается обращение Президента Кыргызской Республики, председателя Высшего Евразийского экономического совета Садыра Жапарова к главам государств Евразийского экономического союза с приоритетными направлениями председательства Кыргызстана в органах ЕАЭС.
В соответствии с Договором о ЕАЭС председательство в Высшем совете, Межправительственном совете и Совете Комиссии осуществляется на ротационной основе в порядке русского алфавита одним государством-членом в течение одного календарного года без права продления.
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