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Председатель Совета Безопасности встретился с министром обороны Нурланом Ермекбаевым
1 Февраля 2020 13:48
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый Президент РК - Елбасы, Председатель Совета Безопасности Нурсултан Назарбаев встретился с министром обороны РК Нурланом Ермекбаевым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Елбасы.
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В ходе беседы Елбасы подчеркнул важную роль Вооруженных сил в деле обеспечения безопасности и стабильности государства.
Нурсултан Назарбаев указал на необходимость поддержания боеготовности армии, обеспечения модернизации и технологического совершенствования Вооруженных сил страны.
«Ваша работа требует высокой ответственности. Народ должен быть уверен в возможностях Вооруженных сил. От этого зависит стабильность нашего государства», - сказал Первый Президент Казахстана.
Ключевые слова: Армия, Первый Президент - Елбасы,
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