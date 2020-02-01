Председатель Совета Безопасности встретился с министром обороны Нурланом Ермекбаевым

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый Президент РК - Елбасы, Председатель Совета Безопасности Нурсултан Назарбаев встретился с министром обороны РК Нурланом Ермекбаевым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Елбасы.

В ходе беседы Елбасы подчеркнул важную роль Вооруженных сил в деле обеспечения безопасности и стабильности государства.

Нурсултан Назарбаев указал на необходимость поддержания боеготовности армии, обеспечения модернизации и технологического совершенствования Вооруженных сил страны.

«Ваша работа требует высокой ответственности. Народ должен быть уверен в возможностях Вооруженных сил. От этого зависит стабильность нашего государства», - сказал Первый Президент Казахстана.