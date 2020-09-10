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Председатель Совета Безопасности встретился с Генеральным прокурором РК

10 Сентября 2020, 18:05
Председатель Совета Безопасности встретился с Генеральным прокурором РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Совета Безопасности РК Нурсултан Назарбаев провел встречу с Генеральным прокурором Гизатом Нурдаулетовым. В ходе встречи Нурсултан Назарбаев был проинформирован о состоянии законности и правопорядка в стране, а также работе ведомства в период действия карантинных мер, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Елбасы.

Было отмечено, что в настоящее время около 73% всех административных протоколов составляется в электронном формате. Кроме этого, Г. Нурдаулетов рассказал о принимаемых мерах по недопущению незаконного вмешательства в деятельность малого и среднего бизнеса.

Генеральный прокурор также доложил Елбасы о проводимой работе по защите прав граждан в социально-экономической сфере, результатах гуманизации уголовного законодательства страны.



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