Председатель Совета Безопасности принял Асета Исекешева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Совета Безопасности Нурсултан Назарбаев принял Асета Исекешева. В ходе встречи Первому Президенту Казахстана было доложено о ходе исполнения поручений, данных на заседании Совета Безопасности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Елбасы.

«Мы провели заседание Совета Безопасности, где обсудили весьма серьезные вопросы. Утвердили соответствующую Стратегию, в рамках которой необходимо выстроить работу. Аппарату Совета Безопасности нужно контролировать ход исполнения поставленных в ней задач», - поручил Елбасы.

Кроме того, Нурсултан Назарбаев особо акцентировал внимание на вопросе развития отечественного военно-промышленного комплекса.

Асет Исекешев доложил о ходе разработки плана мероприятий по реализации Стратегии национальной безопасности на 2021-2025 годы, а также проводимой Аппаратом работе по выявлению угроз безопасности граждан и выработке системных мер по их предупреждению и нейтрализации.