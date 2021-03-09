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    17:35, 09 Март 2021 | GMT +6

    Председатель Совета Безопасности принял Асета Исекешева

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Совета Безопасности Нурсултан Назарбаев принял Асета Исекешева. В ходе встречи Первому Президенту Казахстана было доложено о ходе исполнения поручений, данных на заседании Совета Безопасности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Елбасы.

    «Мы провели заседание Совета Безопасности, где обсудили весьма серьезные вопросы. Утвердили соответствующую Стратегию, в рамках которой необходимо выстроить работу. Аппарату Совета Безопасности нужно контролировать ход исполнения поставленных в ней задач», - поручил Елбасы.

    Кроме того, Нурсултан Назарбаев особо акцентировал внимание на вопросе развития отечественного военно-промышленного комплекса.

    Асет Исекешев доложил о ходе разработки плана мероприятий по реализации Стратегии национальной безопасности на 2021-2025 годы, а также проводимой Аппаратом работе по выявлению угроз безопасности граждан и выработке системных мер по их предупреждению и нейтрализации.

    Теги:
    Елбасы Первый Президент - Елбасы Главная Безопасность
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