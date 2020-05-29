Председатель Совета Ассамблеи народов России: Нурсултан Назарбаев - главный идеолог евразийского единения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФРМ – Главным идеологом евразийского единения является Нурсултан Абишевич Назарбаев. Об этом заявила председатель Совета Ассамблеи народов России, руководитель Генерального секретариата Ассамблеи народов Евразии Светлана Смирнова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Главным идеологом нвразийского единения и основным инициатором, отвечающим современным тенденциям, конечно же, является Нурсултан Абишевич Назарбаев», - сказала Светлана Смирнова, выступая на международной oнлайн-конференции «Казахстан: политика исторической памяти».

Спикер также отметила, что идея евразийства имеет большую перспективу. Отдельно Светлана Смирнова затронула 70-летие Победы в Великой Отечественной войне.

«Именно такие великие праздники сплачивают всех живущих на земле, позитивно отражаются на восприятии народов и жизни», - добавила она.

Отметим, конференция проводится в рамках ежегодного международного проекта Ассамблеи народа Казахстана «Память во имя будущего», посвященного Дню памяти жертв политических репрессий и голода.

В работе приняли участие первый заместитель руководителя Администрации Президента РК Д.А.Абаев, заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана Ж.К.Туймебаев, председатель Совета Ассамблеи народов России, руководитель Генерального секретариата Ассамблеи народов Евразии С.К.Смирнова, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь П.Л. Жданович, президент Российского государственного гуманитарного университета, член-корреспондент Российской академии наук, доктор исторических наук Е.И.Пивовар, сценарист, режиссёр, внучка узницы Акмолинского лагеря жен изменников Родины «АЛЖИР» Л. Френкель Д.Д. Виолина, директор Архива Президента РК Д.Ю.Абдукадырова, депутаты Парламента РК, казахстанские и зарубежные ученые и эксперты, потомки репрессированных, члены АНК, представители научной и творческой интеллигенции, научно-экспертного сообщества Ассамблеи, государственных органов и этнокультурных объединений.



