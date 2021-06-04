Председатель Сената встретился со спикером Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В рамках официального визита в Узбекистан председатель Сената Парламента Республики Казахстан Маулен Ашимбаев встретился с председателем Законодательной палаты Олий Мажлиса Нурдинжоном Исмоиловым. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

Стороны обсудили потенциал содействия парламентариев усилению культурно-гуманитарного сотрудничества, взаимодействия в области туризма и цифровых технологий. Кроме того, поднимались и вопросы, требующие к себе пристального внимания, в том числе и со стороны депутатов. Одним из таковых является использование трансграничных водных ресурсов.

«Между нашими странами идет активное сотрудничество в вопросах использования водных ресурсов. Реализуется Дорожная карта по вопросам сотрудничества в сфере водных отношений. Большое значение для развития сотрудничества в этой сфере будет иметь завершение согласования и подписание межправительственного Соглашения о совместном управлении, использовании и охране трансграничных водных объектов», - подчеркнул Маулен Ашимбаев.

Спикеры палат обсудили и межпарламентское сотрудничество на международной арене.

« Важным для нас представляется вопрос согласованного подхода и взаимной поддержке друг друга в международных организациях. Полагаю, что данный принцип может применяться как в рамках ОБСЕ, МПС, так и на других диалоговых площадках», - сказал Маулен Ашимбаев.

В завершение встречи собеседники отметили, что доверительный и активный диалог по всем вопросам взаимодействия двух государств будет и впредь служить надежной основой поступательного развития двусторонних отношений.

В тот же день Маулен Ашимбаев ознакомился с деятельностью группы промышленных предприятий «Технопарка», где функционируют десятки ориентированных на выпуск промышленной продукции компаний, а также побывал в мавзолее Толе би и комплексе «Хазрати Имом».