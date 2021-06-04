Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Парламент

Председатель Сената встретился со спикером Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана

Редактор:  
Гульмира Байзакова
4 Июня 2021, 15:52
Председатель Сената встретился со спикером Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В рамках официального визита в Узбекистан председатель Сената Парламента Республики Казахстан Маулен Ашимбаев встретился с председателем Законодательной палаты Олий Мажлиса Нурдинжоном Исмоиловым. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

Стороны обсудили потенциал содействия парламентариев усилению культурно-гуманитарного сотрудничества, взаимодействия в области туризма и цифровых технологий. Кроме того, поднимались и вопросы, требующие к себе пристального внимания, в том числе и со стороны депутатов. Одним из таковых является использование трансграничных водных ресурсов.

«Между нашими странами идет активное сотрудничество в вопросах использования водных ресурсов. Реализуется Дорожная карта по вопросам сотрудничества в сфере водных отношений. Большое значение для развития сотрудничества в этой сфере будет иметь завершение согласования и подписание межправительственного Соглашения о совместном управлении, использовании и охране трансграничных водных объектов», - подчеркнул Маулен Ашимбаев.

photo

Спикеры палат обсудили и межпарламентское сотрудничество на международной арене.

« Важным для нас представляется вопрос согласованного подхода и взаимной поддержке друг друга в международных организациях. Полагаю, что данный принцип может применяться как в рамках ОБСЕ, МПС, так и на других диалоговых площадках», - сказал Маулен Ашимбаев.

В завершение встречи собеседники отметили, что доверительный и активный диалог по всем вопросам взаимодействия двух государств будет и впредь служить надежной основой поступательного развития двусторонних отношений.

В тот же день Маулен Ашимбаев ознакомился с деятельностью группы промышленных предприятий «Технопарка», где функционируют десятки ориентированных на выпуск промышленной продукции компаний, а также побывал в мавзолее Толе би и комплексе «Хазрати Имом».


Внешняя политика Казахстана   Сенат   Узбекистан  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
Ликвидировать посредников в энергетике призвали мажилисмены
Ликвидировать посредников в энергетике призвали мажилисмены
Казахстанская шахматистка Алуа Нурманова обыграла чемпионку мира из Китая
Казахстанская шахматистка Алуа Нурманова обыграла чемпионку мира из Китая
Необычная выставка свадебных платьев прошла в Астане
Необычная выставка свадебных платьев прошла в Астане
«Астана» объявила состав на французскую многодневку
«Астана» объявила состав на французскую многодневку