Председатель Сената встретился с Главой Офиса программ ОБСЕ в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Спикер Сената Маулен Ашимбаев обсудил перспективы развития сотрудничества Казахстана и ОБСЕ с Главой Офиса программ этой организации в Нур-Султане Фолькером Фробартом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.
В ходе беседы Председатель Сената рассказал о важных политических реформах, реализуемых в нашей стране по инициативе Главы государства. В частности, он подробно остановился на предстоящих изменениях законодательства о выборах.
« Открывая сессию нового созыва Парламента 15 января, Президент страны Касым-Жомарт Токаев обнародовал новые политические инициативы. Предложено снизить порог для прохождения политических партий в Мажилис Парламента и маслихаты с семи до пяти процентов, а также включить в избирательный бюллетень графу «Против всех». В настоящее время соответствующий законопроект находится на рассмотрении в Сенате «, - сказал Маулен Ашимбаев.
Уделили внимание участники встречи и международной повестке. Стороны обсудили развитие взаимоотношений государств Центральной Азии и вопросы восстановления Афганистана. Собеседники не обошли стороной и проблемы использования водных ресурсов в регионе, в частности экологический кризис в бассейне Аральского моря.
« Катастрофа Аральского моря оказывает негативное воздействие на условия и качество жизни миллионов людей в странах Центральной Азии. Наши государства совместно с международными организациями прилагают усилия по преодолению экологических и социально-экономических проблем в бассейне Аральского моря. Действует Международный фонд спасения Арала, созданный странами региона. Казахстан в рамках реализации программы по восстановлению Аральского моря смог увеличить площадь поверхности воды «, - отметил Маулен Ашимбаев.
По итогам встречи собеседники пожелали друг другу успехов в деле укрепления сотрудничества Казахстана с ОБСЕ.
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