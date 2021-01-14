+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -23 °С
Алматы: -6 °С
USD 419.15 EUR 510.9
RUB 5.68 CNY 64.82
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Председатель Сената прокомментировал прошедшие выборы

14 Января 2021 10:34
Поделиться:
Председатель Сената прокомментировал прошедшие выборы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На этих выборах мы были свидетелями реализации ряда политических реформ Главы государства. Такое мнение выразил председатель Сената Маулен Ашимбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
По итогам выборов в маслихаты Nur Otan поддержали 82% избирателей – Бауыржан Байбек
Депутаты Мажилиса VII созыва получили депутатские удостоверения и значки в ЦИК РК Сенаторы предложили исключить административную ответственность за несвоевременную регистрацию прав на недвижимость Депутаты Сената приняли законопроект о субсидировании питьевого водоснабжения

Открывая первое заседание Сената в 2021 году, Маулен Ашимбаев высказал своё мнение по поводу прошедших выборов в депутаты Мажилиса Парламента и маслихатов РК.

«Наш народ проявил активность и сделал свой выбор. Выборы прошли в рамках закона и международных стандартов. Высокие оценки им дают зарубежные эксперты и международные наблюдатели. На этих выборах мы были свидетелями реализации ряда политических реформ Главы государства», - сказал Маулен Ашимбаев.

Председатель Сената отметил, что в год 30-летия Независимости перед Парламентом стоят серьезные задачи, обозначенные Елбасы и Президентом страны.

«Завтра состоится открытие первой сессии 7-го созыва Парламента. Таким образом, с новым составом Парламента встретим 30-летие Независимости страны. На сегодня перед Парламентом стоят всенародные задачи, обозначенные Елбасы и Главой государства. Для их эффективной реализации Сенат совместно с Мажилисом должны принять качественные законы», - подчеркнул Маулен Ашимбаев.



Подписывайтесь на наш канал:

#Сенат   #Выборы-2021  
Поделиться:

Автор:

Акбота Кузекбай

Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Темирбаева Жанара
Темирбаева Жанара
954-047
rusred@inform.kz

Архив