Председатель Сената прокомментировал прошедшие выборы
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На этих выборах мы были свидетелями реализации ряда политических реформ Главы государства. Такое мнение выразил председатель Сената Маулен Ашимбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Открывая первое заседание Сената в 2021 году, Маулен Ашимбаев высказал своё мнение по поводу прошедших выборов в депутаты Мажилиса Парламента и маслихатов РК.
«Наш народ проявил активность и сделал свой выбор. Выборы прошли в рамках закона и международных стандартов. Высокие оценки им дают зарубежные эксперты и международные наблюдатели. На этих выборах мы были свидетелями реализации ряда политических реформ Главы государства», - сказал Маулен Ашимбаев.
Председатель Сената отметил, что в год 30-летия Независимости перед Парламентом стоят серьезные задачи, обозначенные Елбасы и Президентом страны.
«Завтра состоится открытие первой сессии 7-го созыва Парламента. Таким образом, с новым составом Парламента встретим 30-летие Независимости страны. На сегодня перед Парламентом стоят всенародные задачи, обозначенные Елбасы и Главой государства. Для их эффективной реализации Сенат совместно с Мажилисом должны принять качественные законы», - подчеркнул Маулен Ашимбаев.
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