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Председатель правления КТЖ и региональный директор PSA International провели совместный велопробег

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
23 Мая 2023, 17:58
Председатель правления КТЖ и региональный директор PSA International провели совместный велопробег

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Руководители компаний решили начать свой день с физической активности. Вместе они совершили велопробег по пригороду Астаны, передает МИА «Казинформ».

Г-н Ван Чи Фунг отметил, что «партнерство с КТЖ имеет стратегическое значение для PSA».

«Я рад иметь возможность провести время в неформальной обстановке. Это позволяет нам не только укрепить нашу деловую связь, но и установить более тесные личные отношения, основанные на взаимном уважении и доверии».

Напомним, 22 мая КТЖ и PSA подписали Соглашение о создании совместного предприятия по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута. Это даст дополнительные возможности для расширения географии перевозок и интеграции казахстанских транспортных коридоров с крупнейшими мировыми хабами.


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