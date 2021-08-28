Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Цифровой Казахстан

Председатель Правления «Казпочты» ушел с поста

28 Августа 2021, 17:03
Председатель Правления «Казпочты» ушел с поста

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Правление АО «Самрук-Қазына», рассмотрев заявление Председателя Правления АО «Казпочта» Каната Алпысбаева о досрочном прекращении полномочий, приняло решение о возложении с 1 сентября 2021 года исполнения обязанностей Председателя Правления АО «Казпочта» на Серика Саудабаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на sk.kz.

Серик Саудабаев, 1977 г.р., имеет высшее экономическое и высшее юридическое образование. С июня 2010 года по настоящее время возглавлял отраслевую дирекцию АО «Самрук-Казына», курирующую такие активы, как АО «Казахтелеком» и АО «Казпочта». Был членом Совета директоров АО «Казпочта» с 2010 по 2014 год, а затем с 2016 года по настоящее время.

Также Серик Саудабаев представляет интересы акционера в Совете директоров АО «Казахтелеком» и АО «Kcell», является членом Наблюдательного совета ТОО «QazCloud».

photo


Интернет   Назначения   Связь, ТВ, IT   Цифровой Казахстан   Общество  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Самые востребованные и дефицитные кадры назвали в Минтруда РК
Самые востребованные и дефицитные кадры назвали в Минтруда РК
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной