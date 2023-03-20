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Председатель партии «Respublica» Айдарбек Кожаназаров: Наша главная ценность - это доверие народа

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
20 Марта 2023, 02:25
Председатель партии «Respublica» Айдарбек Кожаназаров: Наша главная ценность - это доверие народа

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель партии «Respublica» Айдарбек Кожаназаров после ознакомления с предварительными результатами exit-pool прошедших 19 марта выборов в Мажилис отметил, что эти цифры отражают реальное мнение электората, реальный уровень поддержки партии, передает МИА «Казинформ».

«Хочу выразить огромную благодарность всем казахстанцам отдавшим за нас свои голоса, а также нашим сторонникам и членам партии за их неимоверный труд во время кампании.

Считаем, что эти цифры отражают реальное мнение электората, реальный уровень поддержки нашей партии.

Партия Respublica сумела зарегистрироваться буквально перед самыми выборами. Но даже в этих непростых условиях мы сумели завоевать голоса избирателей и преодолеть 5% барьер.

Это результат 30-ти дневной агитационной работы нашей партии», - отметил Айдарбек Кожаназаров на странице партии в Facebook.

Как отметил председатель партии «Respublica»: «Мы объездили все регионы страны, встречались со всеми категориями граждан и услышали их ожидания и проблемы, требующие решения. В ходе встреч мы довели до населения наше видение дальнейшего развития государства и повышения благосостояния граждан. Уверен, что избрание нового состава Мажилиса Парламента придаст новый импульс для развития нашего государства в качестве демократической страны. Наша главная ценность - это доверие народа!».


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