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Председатель партии «Nur Otan» встретился с Бейбутом Атамкуловым

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
22 Января 2021, 18:28
Председатель партии «Nur Otan» встретился с Бейбутом Атамкуловым

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель партии «Nur Otan» встретился с министром индустрии и инфраструктурного развития Бейбутом Атамкуловым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Первого Президента РК-Елбасы.

В ходе встречи Нурсултан Назарбаев указал на необходимость своевременной реализации ключевых направлений предвыборной программы партии «Nur Otan» «Путь перемен: Достойную жизнь каждому!». В рамках обсуждения была отмечена важная роль министерства по дальнейшей диверсификации экономики.

Первый Президент Казахстана был также проинформирован о ключевых показателях развития в сферах промышленности, транспорта и строительства по итогам 2020 года.

– В обрабатывающей промышленности наблюдается рост в отраслях: черной металлургии на 4,1%, цветной металлургии на 2,8%, машиностроении на 16,3%, легкой промышленности на 15%, фармацевтической промышленности на 47%, производстве готовых металлических изделий на 19,7%. Согласно статистическим данным, индекс физического объема по строительству составил 111,2%. По итогам 2020 года положительная динамика наблюдается в 16 регионах, - сказал Б.Атамкулов.


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