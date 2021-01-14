Председатель партии «Nur Otan» принял участие в заседании фракции партии в Мажилисе Парламента

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель партии «Nur Otan» принял участие в заседании фракции партии в Мажилисе Парламента. Открывая заседание, Нурсултан Назарбаев еще раз поздравил депутатов фракции «Nur Otan» с победой на очередных парламентских выборах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы Нурсултана Назарбаева.

«Вы должны оправдать доверие народа. Это – важная задача и большая ответственность. Поэтому депутатам фракции необходимо приложить все усилия для достижения целей, обозначенных в предвыборной программе нашей партии», - сказал Елбасы.

Первый Президент Казахстана отметил результаты работы партии «Nur Otan» по обеспечению поступательного развития страны и повышению благосостояния народа.

«У нас имеется четкий план и ресурсы для вхождения в 30-ку развитых стран мира. На этом пути большая ответственность лежит на ваших плечах как самой крупной парламентской фракции. Уверен, вы приложите все усилия для решения поставленных задач. Всем известно, что состав депутатов претерпел изменения. Считаю, что новые люди привнесут новые идеи и придадут импульс работе Парламента», - сказал Председатель партии.

Нурсултан Назарбаев подчеркнул символичность начала работы Мажилиса VII созыва в год празднования 30-летия Независимости Казахстана.

«Казахстанцы на прошедших выборах оказали огромную поддержку нашей партии. Международные наблюдатели отмечали высокую активность и сплочённость казахстанцев. Выборы прошли открыто и демократично. Убеждён, что, как и всегда, вы сможете подтвердить, что мы партия конкретных дел», - сказал Елбасы.

Первый Президент Казахстана отдельно остановился на итогах работы предыдущего созыва Мажилиса, указав на слаженную работу депутатов Парламента и членов Правительства.

«Для обеспечения эффективной работы фракции необходимо решить несколько задач. Во-первых, депутатам совместно с Правительством следует обеспечить эффективную реализацию Предвыборной программы партии, которую поддержали казахстанцы. Во-вторых, депутатам необходимо усилить контроль за эффективностью расходования бюджетных средств. В-третьих, должна укрепляться обратная связь со всеми социальными группами. Депутаты должны регулярно встречаться с населением, вести прием граждан в общественных приемных», - сказал Нурсултан Назарбаев.

В ходе заседания Председатель партии «Nur Otan» предложил кандидатуру Нурлана Нигматулина на пост руководителя фракции партии в Мажилисе Парламента VII созыва. Депутаты фракции единогласно поддержали предложение Елбасы.

Первый Президент Казахстана также подчеркнул, что в соответствии с Конституцией и Конституционным законом «О Парламенте и статусе его депутатов» депутатам-членам фракции предстоит принять участие в процедуре выдвижения и утверждения кандидатов на пост Председателя Мажилиса, его заместителей и председателей постоянных комитетов нижней палаты Парламента. В этой связи Нурсултан Назарбаев предложил обсудить кандидатуры на руководящие должности Мажилиса Парламента.

В ходе заседания была выработана консолидированная позиция фракции по выдвижению кандидатур Н.Нигматулина на должность Председателя Мажилиса, П.Казанцева и Б.Кесебаевой на должность заместителей Председателя Мажилиса, Д.Нурманбетовой на должность председателя Комитета по социально-культурному развитию, К.Мусина на должность председателя Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе, М.Кусаинова на должность председателя Комитета по финансам и бюджету, А.Куспан на должность председателя Комитета по международным делам, обороне и безопасности, А.Рау на должность председателя Комитета по экономическим реформам и региональному развитию.

Кроме этого, Елбасы высказался относительно кандидатуры будущего Премьер-Министра.

«Мое мнение – следует сохранить преемственность. Несмотря на все трудности Правительство справилось со своей работой. На фоне всех остальных стран мы показали неплохие результаты. Если Президент предложит Мамина Аскара Узакпаевича, то прошу фракцию поддержать его кандидатуру», - сказал Нурсултан Назарбаев.

В завершение Первый Президент Казахстана еще раз поздравил всех присутствующих с уверенной победой на прошедших выборах и пожелал депутатам-членам фракции плодотворной и эффективной работы.

«Депутатская фракция «Nur Otan» всегда была ведущей политической силой в Парламенте. Уверен, что так будет и впредь», - заключил Нурсултан Назарбаев.

Напомним, Первый Президент Казахстана принял участие в заседании парламентской фракции партии «Nur Otan». В ходе заседания фракции Председатель партии «Nur Otan» предложил кандидатуру Нурлана Нигматулина на пост руководителя фракции партии в Мажилисе Парламента.