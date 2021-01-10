Председатель партии «ADAL» проголосовал на выборах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель партии «ADAL» Серик Султангали проголосовал на проходящих сегодня выборах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Эти выборы имеют свои особенности. В целом, можно заметить, что политический уровень населения вырос. В то же время, в эту кампанию преимущество отдается молодежи. У нас образованная и компетентная молодежь. Она сможет в ближайшее время показать себя во всех сферах», – сказал С.Султангали после того, как проголосовал на избирательном участке №115 в «Астана Опера».

Председатель партии отметил, что ожидает хороших результатов на выборах.

Напомним, сегодня на всех 10 060 избирательных участках, созданных на территории Казахстана, проходит голосование на выборах депутатов Мажилиса и маслихатов.