Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Выборы

Председатель партии «ADAL» проголосовал на выборах

Автор:  
Мейрамбек Байгарин
10 Января 2021, 12:14
Председатель партии «ADAL» проголосовал на выборах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель партии «ADAL» Серик Султангали проголосовал на проходящих сегодня выборах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Эти выборы имеют свои особенности. В целом, можно заметить, что политический уровень населения вырос. В то же время, в эту кампанию преимущество отдается молодежи. У нас образованная и компетентная молодежь. Она сможет в ближайшее время показать себя во всех сферах», – сказал С.Султангали после того, как проголосовал на избирательном участке №115 в «Астана Опера».

Председатель партии отметил, что ожидает хороших результатов на выборах.

photo

Напомним, сегодня на всех 10 060 избирательных участках, созданных на территории Казахстана, проходит голосование на выборах депутатов Мажилиса и маслихатов.


Мажилис   Выборы-2021  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
500 полицейских будут следить за выпускниками в Акмолинской области
500 полицейских будут следить за выпускниками в Акмолинской области
Таразские врачи помогли родить ребенка женщине с тяжелым диагнозом
Таразские врачи помогли родить ребенка женщине с тяжелым диагнозом