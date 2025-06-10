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    16:57, 10 Июнь 2025 | GMT +5

    Председатель Парламента Кыргызстана посетил Телерадиокомплекс Президента РК

    В рамках официального визита в Казахстан Председатель Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Нурланбек Тургунбек уулу посетил офис Телерадиокомплекса Президента Республики Казахстан, передает агентство Kazinform.

    Председатель Парламента Кыргызстана посетил Телерадиокомплекс Президента РК
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Спикера Жогорку Кенеша ознакомили с деятельностью медиаструктуры, показали возможности студии телеканала Jibek Joly, рассказали о ключевых направлениях работы ТРК, а также презентовали международный медиапроект Silk Way Central Asia.

    Председатель Парламента Кыргызстана посетил Телерадиокомплекс Президента РК
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Цель проекта — формирование единого информационного пространства Центральной Азии и продвижение интересов стран региона на глобальной медиа платформе. Телеканал Silk Way вещает на шести языках — казахском, кыргызском, русском, английском, узбекском и турецком, а также адаптирует контент для таджикской и туркменской аудитории. География вещания охватывает 120 стран на четырех континентах с потенциальной аудиторией более 300 миллионов человек.

    В рамках проекта уже реализуются такие программы, как New Time — еженедельный англоязычный обзор ключевых событий Центральной Азии, а также Success Stories of Central Asian Women — цикл передач об историях успеха женщин региона. В перспективе планируется укрепление обмена контентом и развитие партнерства с национальными телекомпаниями Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана и Таджикистана.

    Теги:
    ТРК Президента СМИ Казахстан Silk Way Кыргызстан JIBEK JOLY Центральная Азия
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор
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