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    12:47, 09 Май 2024 | GMT +6

    Председатель Мажилиса возложил цветы к памятнику Маншук Маметовой

    Ерлан Кошанов возложил цветы к памятнику Маншук Маметовой
    Фото: пресс-служба Мажилиса

    Председатель Мажилиса Парламента Ерлан Кошанов возложил цветы к памятнику Маншук Маметовой в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

    Ерлан Кошанов возложил цветы к памятнику Маншук Маметовой
    Фото: пресс-служба Мажилиса

    В возложении приняли участие руководители парламентских фракций и горожане, собравшиеся у монумента в сквере «Ақжайық». Память павших героев почтили минутой молчания.

    Депутаты возложили цветы к памятнику Маншук Маметовой
    Фото: пресс-служба Мажилиса

    Памятник старшему сержанту и командиру пулеметного расчета Маншук Маметовой был открыт в Астане в 2018 году. Знаменитая казахская пулеметчица ушла добровольцем на фронт в возрасте 19 лет. Воевала в составе 21-й стрелковой дивизии и 100-й стрелковой бригады. Героически погибла в бою под Невелем в октябре 1943 года и удостоена звания Героя Советского Союза посмертно.

    Депутаты возложили цветы к памятнику Маншук Маметовой
    Фото: пресс-служба Мажилиса
    Депутаты возложили цветы к памятнику Маншук Маметовой
    Фото: пресс-служба Мажилиса
    Теги:
    ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА Маншук Маметова Герои ВОВ Ерлан Кошанов Парламент День Победы Видео ВОВ 9 Мая Мажилис
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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