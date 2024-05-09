Председатель Мажилиса возложил цветы к памятнику Маншук Маметовой

Председатель Мажилиса Парламента Ерлан Кошанов возложил цветы к памятнику Маншук Маметовой в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Фото: пресс-служба Мажилиса

В возложении приняли участие руководители парламентских фракций и горожане, собравшиеся у монумента в сквере «Ақжайық». Память павших героев почтили минутой молчания.

Фото: пресс-служба Мажилиса

Памятник старшему сержанту и командиру пулеметного расчета Маншук Маметовой был открыт в Астане в 2018 году. Знаменитая казахская пулеметчица ушла добровольцем на фронт в возрасте 19 лет. Воевала в составе 21-й стрелковой дивизии и 100-й стрелковой бригады. Героически погибла в бою под Невелем в октябре 1943 года и удостоена звания Героя Советского Союза посмертно.

Фото: пресс-служба Мажилиса