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    11:38, 09 Май 2025 | GMT +5

    Председатель Мажилиса возложил цветы к памятнику Бауыржану Момышулы

    Председатель Мажилиса Парламента Ерлан Кошанов возложил цветы к памятнику Бауыржану Момышулы в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

    Председатель Мажилиса возложил цветы к памятнику Бауыржану Момышулы
    Фото: Мажилис

    В возложении приняли участие представители парламентских фракций, ветеранских организаций и общественности, собравшиеся у монумента по проспекту Б. Момышулы. Память павших героев почтили минутой молчания.

    Бауыржан Момышулы – казахский писатель, Герой Советского Союза, во время Великой Отечественной войны воевал в составе 316-й стрелковой дивизии под командованием генерал-майора Панфилова, позже командовал полком, дивизией. За мужество, проявленное в битве под Москвой, в 1942 году его представили к званию Героя Советского Союза, награды был удостоен посмертно в 1990 году.

    Памятник герою был открыт в Астане в 2008 году. Это подарок от родного региона Бауыржана Момышулы – Жамбылской области – столице.

    Председатель Мажилиса возложил цветы к памятнику Бауыржану Момышулы
    Фото: Мажилис

     

    Теги:
    Бауыржан Момышулы Ерлан Кошанов 80-летие Победы День Победы Мажилис
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
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