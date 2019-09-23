Председатель Мажилиса провел переговоры с белорусским коллегой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин встретился со Спикером Палаты представителей парламента Беларуси Владимиром Андрейченко, передает пресс-служба палаты Парламента РК.

Белорусский спикер прибыл в Казахстан для участия в 4-ом совещании спикеров парламентов стран Евразии «Большая Евразия: Диалог. Доверие. Партнерство».

Нурлан Нигматулин поблагодарил своего коллегу за участие в парламентском форуме несмотря на электоральный период в Беларуси.

При этом Председатель Мажилиса подчеркнул, что Беларусь – важный политический и торгово-экономический партнер Казахстана, а казахстанско-белорусские отношения, в т.ч. и на межпарламентском уровне, являются образцом конструктивного и плодотворного сотрудничества.

В свою очередь Владимир Андрейченко отметил, что Казахстан очень много сделал для укрепления мира, дружбы и согласия не только на Евразийском пространстве.

Спикер Палаты представителей акцентировал внимание на особых отношениях Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и Президента Беларуси Александра Лукашенко.

Владимир Андрейченко также выразил уверенность, что 4-ое совещание пройдет успешно, потому что проведена большая подготовительная работа.

Председатель Мажилиса выразил уверенность, что сотрудничество Казахстана и Беларуси как на двусторонней основе, так и в рамках интеграционных объединений будет расширяться с учетом взаимных интересов.