Председатель Мажилиса прокомментировал трагические январские события

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Парламента об январских событиях, спикер Мажилиса Ерлан Кошанов отметил, что как член Совета безопасности поддержал решение об открытии огня, подчеркнув, что это была антитеррористическая операция. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

«Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Обращении народу Казахстана озвучил, а решение было принято на Совете безопасности. Мы должны правильно понимать, что это была антитеррористическая операция, в ходе которой разрешается открывать огонь», - подчеркнул Ерлан Кошанов.

Отметив сложность сложившейся ситуации, председатель Мажилиса заявил о том, что была конкретная угроза конституционному строю государства и жизни населения. Все казахстанцы были свидетелями этого, особенно жители Алматы, Тараза и Талдыкоргана.

«Думаю, не прими государство решительных мер, мы бы здесь не стояли и не задавали вопросы, жили бы в страхе», – заявил Спикер Мажилиса, подчеркнув, что государство ничего не скрывает по расследованию январских событий.

Отвечая на вопрос о затягивании расследования уголовных дел и привлечении к ответственности виновных, Е.Кошанов отметил, что с самого начала следствия вся информация была максимально доступна. Кроме того, обеспечен общественный контроль. Свое расследование проводят правозащитники. Депутаты Мажилиса, члены комитета по законодательству и судебно-правовой реформе совместно с общественниками и правозащитниками выезжали в Алматы, Алматинскую область, Тараз для встреч с задержанными, их родственниками и адвокатами.

Спикер подчеркнул, что прошло всего два месяца. И для расследования последствий масштабного теракта, в котором участвовали тысячи людей, нужно время. Нужно собрать все доказательства. Скрупулезно все изучить. Это очень большая работа, уточнил он.

Говоря о сроках расследования, Е.Кошанов провел аналогию с норвежским стрелком Брейвиком, от рук которого погибло 70-80 человек. Однако при наличии признательных показаний задержанного и свидетелей, видеодоказательств расследование дела шло около года, еще полгода был суд.

«У нас такого масштаба трагедия в стране произошла впервые. Поэтому следствие должно ответить на все вопросы, восстановить картину произошедшего. Виновные по закону должны быть наказаны. Этим сегодня занимаются прокуратура и правоохранительные органы», - заявил спикер Мажилиса.