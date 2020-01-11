Председатель Мажилиса посетил новую детскую больницу в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Усть-Каменогорске председатель Мажилиса Парламента РК Нурлан Нигматулин посетил детскую многопрофильную больницу на 200 коек, которая построена в рамках программы развития территории региона. Это один из самых крупных объектов здравоохранения ВКО, построенных за последние 10 лет. Об этом передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

Новая больница стала частью Единой службы охраны здоровья матери и ребёнка и заменит действующий педиатрический блок на базе ЦМиР. В ее структуру вошли педиатрическое отделение, отделение сложной соматики, неврологическое, нейрохирургическое, травматолого-ортопедическое, микрохирургия глаза, хирургическое отделение, ЛОР-отделение, отделение реанимации и пять современных операционных блоков. Просторное приемное отделение больницы соответствует принципу TRIAGE-системы. Это позволит производить сортировку пациентов поступивших экстренно по приоритету неотложности оказания медицинской помощи.

Новый медицинский объект дает возможность развитию детской реабилитационной службы на новом уровне. По инициативе и поддержке Фонда Первого Президента-Елбасы в рамках Дорожной карты «Қамқорлық» заработает новое отделение детской реабилитации на 50 коек, что позволит маленьким пациентам, не выезжая за пределы области, получать высококвалифицированное восстановительное лечение и реабилитационную помощь.

«На сегодня здесь стоит самое уникальное оборудование стоимостью около 5 млрд тенге, на таком работают в Лондоне, Израиле, крупных европейских странах. Это 80-срезный современный компьютерный томограф, цифровой рентген аппарат последнего поколения, наркозно-дыхательные аппараты в новый операционный блок, 3D-видеосистема для эндоскопической хирургии, многофункциональный компьютерный комплекс для исследования головного мозга. Все это позволит нам улучшить качество оказания медицинской помощи, повысить доступность. Всю необходимую помощь дети смогут получить здесь, в новом здании ЦМиРа. В старом корпусе будет расширена детская и взрослая поликлиника, женская консультация. Он станет диагностическим центром, как для детей, так и для взрослых», – отметил директор больницы Ермек Омарбеков.

В новой больнице будут работать около 500 сотрудников. За последние три года более 400 врачей ЦМиР по региональной программе трехуровневого обучения повысили свою квалификацию и прошли переподготовку в передовых клиниках за рубежом.

Благодаря новому витку развития педиатрии в области специалисты ЦМиР получат возможность дальнейшего развития детской нейрохирургии, микрохирургии глаза, челюстно-лицевой хирургии и реабилитационной службы.

«При уточнении бюджета глава региона добивается выделения необходимых средств. Я вижу результат этой работы. Хочу сказать, что эта больница – прорыв. Мне отрадно, что все врачи, работающие здесь, прошли обучение за рубежом, и знают, как работать на оборудовании, которое отвечает современным международным требованиям. Я поздравляю врачей и жителей Восточного Казахстана с появлением этой больницы. Замечу, что вся совокупность факторов, то есть обучение специалистов и поставка оборудования высшей категории, позволят проводить операции даже новорожденным с врожденными патологиями. Это лучший подарок, который мог быть, к новому году», – сказал председатель Мажилиса Парламента.