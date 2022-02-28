Председатель Мажилиса посетил Акмолинскую область

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Мажилиса Парламента Ерлан Кошанов посетил Акмолинскую область и ознакомился с ситуацией на ряде производственных и социальных объектов региона. Во встречах с избирателями также принял участие аким области Ермек Маржикпаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

Свою поездку Ерлан Кошанов начал с посещения колледжа-школы-интерната в селе Бозайгыр Шортандинского района, расположенного в 30 километрах от столицы. Колледж готовит механизаторов сельского хозяйства, сварщиков, специалистов по организации питания и вычислительной технике. При мощности 445 учебных мест сегодня здесь фактически учатся 148 человек.

Спикер Мажилиса ознакомился с материально-технической базой колледжа, поговорил с преподавательским составом, учащимися и местными жителями, выслушал проблемы и обсудил пути их решения.

В ходе разговора спикер Мажилиса уделил особое внимание текущей обстановке в стране.

«Все мы были свидетелями ужасных событий «трагического января». Боевики, террористы обманом вовлекли молодежь в беспорядки. Чтобы этого не произошло в будущем, важно обеспечить молодых людей работой и занять их продуктивным трудом. Нужно дать им знания, профессию, чтобы молодежь, особенно на селе, уверенно смотрела в будущее. Эта задача ложится на такие учебные заведения, как ваш колледж. Поэтому мы создаем условия для развития средне специального образования на местах по всей стране. Надо понимать, что без смелых решений Президента во время январских событий, мы бы потеряли государственность, а будущее страны было бы страшным. Нам всем надо сделать соответствующие выводы», - сказал Ерлан Кошанов.

По итогам беседы было принято решение, что акимат Акмолинской области выделит целевое финансирование на модернизацию колледжа. Депутаты возьмут данную работу на свой контроль, а также ускорят работу по законопроекту, дающему академическую самостоятельность средне-специальным учебным заведениям. Это позволит им быть гибче в подготовке специалистов по востребованным специальностям.

Далее спикер Мажилиса посетил ТЭЦ города Степногорска, которая обеспечивает тепловой и электрической энергией город и близлежащие от него населенные пункты. Сотрудники предприятия рассказали о своей работе и перспективах. В беседе особое внимание было уделено состоянию системы ЖКХ в городе Степногорске.

Е. Кошанов отметил, что знаком с проблемами жителей Степногорска и высокой изношенностью магистральных сетей. В этой связи он предложил руководству области и города подготовить необходимую документацию и направить бюджетную заявку.

«Мы со своей стороны будем ставить соответствующие вопросы перед Правительством», - подчеркнул Ерлан Кошанов.

Особое место в разговоре было уделено широко обсуждаемому в обществе вопросу передачи функций по управлению многоквартирными жилыми домами объединениям собственников имущества (ОСИ). Председатель Мажилиса предложил степногорцам внести в Мажилис свои предложения по управлению малоквартирными домами, содержание которых для их владельцев является затратным. С их учетом, а также по итогам анализа ситуации по стране в целом будет рассмотрена необходимость внесения соответствующих изменений в жилищное законодательство.

В рамках рабочей поездки председатель Мажилиса также встретился с педагогами и воспитанниками областной специализированной школы-интерната-колледжа олимпийского резерва имени Богенбай батыра.

В ходе разговора с преподавателями, учащимися и их родителями спикер Мажилиса особо отметил, что воспитанники спортшколы не раз в разные годы достойно защищали честь Казахстана на международном уровне, и благодаря этому в Степногорске заложена крепкая база для будущих спортивных побед страны.

В разговоре о буднях воспитанников интерната Ерлан Кошанов отметил, что в курсе конфликтной ситуации, возникшей между ними, о фактах так называемой «дедовщины», на которые обратил внимание и среагировал Глава государства. Обращаясь к руководству спортшколы, спикер Мажилиса поручил усилить воспитательную работу среди учащихся. Символично, что Касым-Жомарт Токаев, будучи Премьер-Министром страны, посещал данную школу в 2000 году, сразу после открытия.

Вопросы развития агропромышленного комплекса и бизнеса в регионе в целом председатель Мажилиса обсудил с коллективом предприятия «Тепличные технологии Казахстана», которое сегодня на высоком уровне выполняет задачу, обозначенную в Послании Главы государства по круглогодичному обеспечению казахстанцев собственными продуктами.

При этом спикер Мажилиса подчеркнул важность сохранения доступной для простых граждан цены и высокого качества выращиваемой продукции. Поэтому важно, чтобы предприятие и дальше развивалось. Сегодня государство старается максимально поддерживать наших фермеров. Уже сейчас внедрены различные инструменты поддержки – инвестиционные субсидии, субсидирование стоимости удобрений, пестицидов, биоагентов, льготное кредитование. Эта поддержка будет только расширяться, заверил спикер Мажилиса, сообщив, что в ближайшее время планируется рассмотрение депутатами Мажилиса поправок, касающихся вопросов совершенствования системы субсидирования в АПК.

«Мы готовы учесть в них и ваши предложения», - уточнил Ерлан Кошанов.

В ходе поездки председатель Мажилиса встретился и с жителями города Степногорска, побывав на объекте не функционирующего здания детского сада. Горожане просили содействия мажилисменов в реконструкции заброшенного здания под Дворец школьников, где дети могли бы развиваться не только физически, но и творчески.

Говоря об этом, спикер Мажилиса напомнил о соответствующем поручении Главы государства о 100%-ом охвате к 2025 году детей дошкольным образованием. И одним из основных инструментов в воплощении этой цели, по мнению руководства Мажилиса, является привлечение бизнеса через госзаказ. Председатель Мажилиса предложил акимату предусмотреть средства для ремонта детского сада за счет местного бюджета или из других источников.

В завершении поездки председатель Мажилиса встретился с коллективов городской поликлиники филиала ТОО «Viamedis», выслушав проблемные вопросы и предложения медицинских работников области. Подчеркнув эффективность сотрудничества государства и бизнес в вопросах обеспечения населения качественными медицинскими услугами, Е. Кошанов предложил шире использовать возможности государственно-частного партнерства (ГЧП). Бизнес строит медицинские учреждения и привлекает персонал, государство финансирует через возможности обязательного медицинского социального страхования (ОСМС) и другие инструменты госзаказа.

В ходе всех встреч жители области высказывали слова поддержки и благодарности Президенту страны Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву за решительные и выверенные действия во время январских событий, которые позволили сохранить мир и стабильность в нашей стране.

Граждане едины во мнении, что дальнейшее развитие Независимого Казахстана возможно только при взаимопонимании и согласии внутри страны. События в соседних государствах еще раз наглядно это подтверждают.