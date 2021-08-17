Председатель КСК подозревается в присвоении денег жильцов в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Председатель КСК подозревается в присвоении денег жильцов в Кокшетау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

12 августа в дежурную часть управления полиции города Кокшетау поступило заявление от жительницы областного центра. Женщина сообщила, что бывший председатель кооператива собственников квартир, 64-летняя жительница Кокшетау присвоила денежные средства участников КСК.

В настоящее время по данному факту проводятся соответствующие экспертизы. Устанавливается сумма ущерба.

Начато досудебное расследование по ч.1 ст. 189 УК РК «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества». В отношении подозреваемой избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.