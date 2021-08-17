Председатель КНБ поздравил пограничников с профессиональным праздником

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 17 августа, накануне Дня пограничника Председатель КНБ генерал-лейтенант национальной безопасности Карим Масимов посетил Пограничное отделение «Баянкол» Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

Карим Масимов обратился к личному составу и ветеранам ведомства с поздравлением и пожелал успехов в ответственной службе по охране священных рубежей Родины.

«Обеспечение надежной защиты и охраны Государственной границы является важнейшей задачей Комитета и находится под пристальным вниманием руководства страны. С учетом новых угроз и вызовов проведено реформирование и интеграция Пограничной службы в систему органов национальной безопасности», - говорится в сообщении.

Символично, что в преддверии подписания Указа о создании Пограничной службы независимого Казахстана в 1992 году Первый Президент – Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев посетил заставу «Баянкол» в Алматинской области.