+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 18 °С
Алматы: °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Председатель КНБ поздравил пограничников с профессиональным праздником

17 Августа 2021 20:41
Поделиться:
Председатель КНБ поздравил пограничников с профессиональным праздником

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 17 августа, накануне Дня пограничника Председатель КНБ генерал-лейтенант национальной безопасности Карим Масимов посетил Пограничное отделение «Баянкол» Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

Новости по теме
Приверженцы радикальных течений задержаны КНБ
313 завозных случаев коронавируса зарегистрировали за 10 месяцев в СКО Бывший сотрудник КНБ осужден на 9 лет в Алматинской области

Карим Масимов обратился к личному составу и ветеранам ведомства с поздравлением и пожелал успехов в ответственной службе по охране священных рубежей Родины.

«Обеспечение надежной защиты и охраны Государственной границы является важнейшей задачей Комитета и находится под пристальным вниманием руководства страны. С учетом новых угроз и вызовов проведено реформирование и интеграция Пограничной службы в систему органов национальной безопасности», - говорится в сообщении.

Символично, что в преддверии подписания Указа о создании Пограничной службы независимого Казахстана в 1992 году Первый Президент – Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев посетил заставу «Баянкол» в Алматинской области.


Подписывайтесь на наш канал:

#Пограничники   #КНБ РК  
Поделиться:
Новости по теме
Приверженцы радикальных течений задержаны КНБ
313 завозных случаев коронавируса зарегистрировали за 10 месяцев в СКО
Бывший сотрудник КНБ осужден на 9 лет в Алматинской области
Популярное
1 Генпрокуратура Узбекистана назвала причины крушения самолета ВВС Афганистана
2 Глава государства выразил соболезнования родным Амангельды Сейтхана
3 46 человек наказаны за двойное гражданство в Павлодарской области
4 Поликлиники Атырауской области приостановили плановый приём пациентов
5 Месячный ребенок умер от коронавируса в Алматы
6 6869 случаев коронавируса выявили за сутки в Казахстане
Читайте также
Двухлетний ребенок упал в емкость с водой в СКО
Генпрокуратура Узбекистана назвала причины крушения самолета ВВС Афганистана
Глава государства выразил соболезнования родным Амангельды Сейтхана
46 человек наказаны за двойное гражданство в Павлодарской области
Поликлиники Атырауской области приостановили плановый приём пациентов
Месячный ребенок умер от коронавируса в Алматы
6869 случаев коронавируса выявили за сутки в Казахстане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz

Архив