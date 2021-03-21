Председатель Hyde Park Media, поздравил народ Казахстана с Наурызом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Hyde Park Media, доктор Мұхаммед әл-Наймат поздравил казахстанцев с праздником Наурыз.

«Сердечно поздравляю народ Казахстана со светлым праздником Наурыз, олицетворяющим пробуждение природы, ее обновление и расцвет. Вместе с теплом и надеждой, которые приносит весна, Наурыз пробуждает в людях стремление к мирной жизни, добру и согласию.

Глубокий смысл этого весеннего праздника особенно актуален сегодня. Нам, как воздух, необходимы единство и взаимопонимание между людьми, чтобы наше многонациональное государство уверенно двигалось вперед, крепло и набирало силы.

В Казахстане Наурыз отмечают с большой радостью в каждой семье. Для этого у страны есть все основания: ежегодно увеличиваются темпы роста экономики, улучшается качество жизни, намечаются новые грандиозные планы на будущее.

К сожалению, в нынешнем году праздник Наурыз проходит в необычной обстановке. Распространение коронавируса нанесло серьезный ущерб глобальной экономике. Весь мир столкнулся с невиданным по своим последствиям испытанием.

Но у меня нет сомнений в том, что вместе мы достойно справимся с этими колоссальными трудностями, проявим единство и сплоченность нашего народа.

В этот праздничный день от всей души желаю Вам крепкого здоровья и семейного благополучия, добра и счастья! Пусть Весна радует Вас своим теплом, и Наурыз подарит каждому надежду на лучшее», - говорится в поздравлении.