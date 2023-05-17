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Председатель холдинга «Байтерек» посетил автомобильный завод в китайском городе Баодин

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
17 Мая 2023, 09:59
Председатель холдинга «Байтерек» посетил автомобильный завод в китайском городе Баодин

ПЕКИН - АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В преддверии визита Главы государства в Китайскую Народную Республику руководство холдинга «Байтерек» посетило ряд производственных объектов в китайском городе Баодин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Первым объектом посещения стал завод Сюшуй, где Канат Шарлапаев ознакомился с работой завода по производству автомобилей HAVAL методом CKD. Стоит отметить, что данная технология планируется к внедрению в рамках нового проекта Astana Motors.

«Прежде всего, позвольте поблагодарить вас за интерес к сотрудничеству и партнерству с холдингом «Байтерек»», - сказал К. Шарлапаев во время приветственной речи.

Производительность завода впечатляет: за одну смену здесь собирают 600 авто, а максимальная его мощность может доходить до 250 тыс. авто за 3 смены. Кроме того, в сварочном цехе трудятся больше 500 роботов шведского производства. Одновременно может производиться сварка 5 разных моделей.

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Одна из дочерних организаций НУХ «Байтерек» - Фонд Развития Промышленности – принимает участие в финансировании строительства мультибрендового завода по производству автомобилей в Казахстане, который будет построен, в том числе с помощью Great Wall Motor Company Limited.

Далее председатель холдинга «Байтерек» посетил тест-драйв площадку, которая по праву считается самой длиной тест-дорогой в Китае, здесь есть возможность протестировать все возможности автомобилей и набрать максимальную скорость. На треке длиной 2400 метров представлено 10 различных типов дорожных покрытий.

На территории площадью 250 тыс. кв. метров расположены: исследовательский центр, центр пробного производства, центр испытаний, центр разработки дизайна, центр обработки данных.

Сегодня в Техническом центре Haval работают более 10 тысяч сотрудников, около 1000 из них – это ведущие местные и иностранные эксперты.

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Следующим объектом стал завод по производству батарей Feng Chao, который запустил первое серийное производство литиевых аккумуляторов без содержания кобальта, где К. Шарлапаев ознакомился с лабораторией предприятия, с R&D Центром водородной энергии, а также посетил презентацию проектов и машин.

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После ознакомления со всеми запланированными к посещению объектами состоялись конструктивные переговоры между делегацией из Казахстана и руководством предприятий.


Экономика   Китай   Автопромышленность  
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