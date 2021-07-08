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Председатель Генассамблеи ООН Волкан Бозкыр посетит Казахстан

8 Июля 2021, 16:15
Председатель Генассамблеи ООН Волкан Бозкыр посетит Казахстан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Генеральной Ассамблеи ООН Волкан Бозкыр 8-9 июля в рамках турне по Центральной Азии посетит с официальным визитом Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ООН в Казахстане.

В ходе визита планируются встречи с Президентом РК К.К. Токаевым, Заместителем Премьер-Министра - Министром иностранных дел РК М.Б. Тлеуберди, Председателем Сената Парламента РК М.С. Ашимбаевым, а также Страновой командой ООН в Казахстане.

Турецкий дипломат Волкан Бозкыр, избранный председателем 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, занял этот пост в нелегкое время, когда Организация Объединенных Наций борется с беспрецедентной пандемией коронавируса и разрабатывает стратегическое направление собственного развития.

Государственный служащий с почти 50-летним опытом работы был избран от группы стран Западной Европы и других государств. На посту председателя сессии Генеральной Ассамблеи ООН Волкан Бозкыр сменил Тиджани Мухаммада-Банде из Нигерии.

Приоритетами 75-й сессии Генассамблеи ООН являются борьба с COVID-19, подтверждение приверженности принципу многосторонности, продвижение гуманитарной повестки, вопросов гендерного равенства, а также реализация Повестки дня на период до 2030 года.

Справка

Волкан Бозкыр был избран Председателем Генеральной Ассамблеи ООН на ее 75-й сессии 17 июня 2020 года. 75-ая сессия Генеральной Ассамблеи будет продолжаться с сентября 2020 года до сентября 2021 года.

Г-н Бозкыр изучал право в Университете Анкары. После окончания учебы в 1972 году он поступил на дипломатическую службу. Занимал ряд высоких дипломатических должностей: работал генеральным консулом Турции в Нью-Йорке, послом в Румынии и постоянным представителем Турции в ЕС.

Г-н Бозкыр был избран членом парламента сначала в 2011 году, а затем на следующих трех парламентских выборах. В течение девяти лет работы в качестве члена парламента он был председателем Комитета по иностранным делам, председателем Межпарламентской группы дружбы Турции и Соединенных Штатов Америки и сопредседателем Турецко-российского форума общественности. В августе 2014 года он был назначен Министром по делам Европейского союза и ответственным за переговорный процесс и оставался на этой должности до июня 2016 года. В июле 2018 года он был в четвертый раз избран председателем Комитета по иностранным делам Великого национального собрания Турции. Он также возглавляет Межпарламентскую группу дружбы Турции и Австралии.


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