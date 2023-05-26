Председатель федерации профсоюзов РК встретился с актюбинцами

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –Решение вопроса досрочного выхода на пенсию металлургов и других специалистов, работающих во вредных условиях труда, находится на контроле федерации профсоюзов. Об этом в ходе встречи с работниками актюбинского завода ферросплавов рассказал председатель федерации профсоюзов РК Сатыбалды Даулеталин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе встречи работники АЗФ рассказали о проблемах. Плавильщики с 10-летним стажем Азамат Сулейменов и Жарас Бекбосынов отметили, что заводчан волнует вопрос досрочного выхода на пенсию для металлургов. По их словам, условия их труда являются не менее опасными и вредными для здоровья, чем у горняков.

Председатель ФПРК Сатыбалды Даулеталин выслушав чаяния металлургов, подчеркнул, что в Год безопасного труда, объявленного федерацией профсоюзов, вопрос социальной защиты интересов, обеспечение безопасных условий труда работников казахстанских предприятий, в том числе и металлургов – одно из самых важных направлений в деятельности профсоюзов.

«Решение вопроса досрочного выхода на пенсию для людей, работающих во вредных условиях, и для металлургов в том числе, сдвинулся с мертвой точки, благодаря неустанным требованиям наших профсоюзов. В настоящее время в рамках рабочей группы ведутся соответствующие расчеты, рассматриваются варианты. В ближайшее время наш социальный партнер – Министерство труда и социальной защиты населения намерено представить конкретные предложения. Федерация профсоюзов, как инициатор решения этой проблемы держит ситуацию на контроле», - подчеркнул Сатыбалды Даулеталин.

Председатель ФПРК отметил, что федерация профсоюзов и ее членские организации усилили взаимодействие с социальными партнерами и по другим актуальным трудовым вопросам. Все предложения от профсоюзов вошли в пакет, переданный соцпартнерам на республиканском уровне.

«По поручению Главы государства правительство приступило к разработке методики формирования минимальной заработной платы. Профсоюзы высказали свои предложения, в настоящее время процесс на стадии рассмотрения. Кроме того, мы продолжаем работу по скорейшей ратификации 131 конвенции МОТ о размерах минимальной заработной платы и законодательного закрепления обязательной ежегодной индексации заработной платы. Соответствующий пакет поправок по внесению изменений и дополнений в трудовое и профсоюзное законодательство Федерация соцпартнерам уже передала», - сообщил Даулеталин.

В настоящее время на АЗФ трудятся 4 140 человек, все они члены профсоюзной первичной организации, входящей в состав отраслевого профсоюза.