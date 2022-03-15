Председатель Федерации профсоюзов РК проверил исполнение коллективного договора в Атырауской области

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В ходе рабочей поездки в Атыраускую область председатель Федерации профсоюзов РК Сатыбалды Даулеталин посетил одно из семи нефтяных месторождений нефтегазодобывающего управления (НГДУ) «Жайыкмунайгаз» – месторождение Салтанат Балгимбаев, где ознакомился с полным циклом производственного процесса, развитием социального партнерства, ходом исполнения коллективного договора и пообщался с работодателем и работниками предприятия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Медиацентр Федерации профсоюзов РК.

Выбор месторождения С. Балгимбаев НГДУ «Жайыкмунайгаз», входящего в состав АО «Эмбамунайгаз» в качестве пункта посещения – не случаен. В Акционерном обществе в начале этого года принят новый коллективный договор на 2022-2026 годы.

Как отметил начальник НГДУ «Жайыкмунайгаз» Амангельды Сулейменов, целью коллективного договора является повышение социального благосостояния каждого работника через социальные гарантии, согласованные между работодателем и работниками.

«Обсуждая с членами профсоюза проект нового коллективного договора, мы учли такую составляющую, как достижение паритетного баланса интересов сторон в рамках социального партнерства», – сообщил начальник НГДУ.

О том, как соблюдается баланс интересов работодателя и работников, подробно рассказал председатель профкома акционерного общества Болат Нсанбаев.

«Говоря о заключенном коллективном договоре, нужно вспомнить о таком определении, как «монетизация». То есть совокупная сумма гарантий, определенных в коллективном договоре на одного работника, ежемесячно вносящего профсоюзный взнос в размере одного процента. Мы провели расчеты и получили конкретную сумму: ежегодно сумма монетизации на одного нашего работника составила 1 600 000 тенге», – сообщил председатель профкома.

При среднемесячной заработной плате в 400 тысяч тенге работники месторождения – члены профсоюза ежегодно отчисляют по 48 тысяч тенге в профсоюзный фонд, а социальных гарантий получают на сумму, превышающую более чем в 33 раза.

Чтобы убедиться в этом лично, пообщавшись с нефтяниками, председатель ФПРК посетил все цеха производственного цикла на самом месторождении Балгимбаев.

Сатыбалды Даулеталин ознакомился с условиями труда работников всех участков производственного процесса, начиная с буровых скважин, газоподготовительного пункта маршрутного управления, центрального цеха подготовки и перекачки нефти путевого управления и лаборатории проверки качества добытой нефти.

Не без внимания председателя ФПРК остались и социальные объекты месторождения – рабочее общежитие, центр досуга и отдыха, столовая.

«Ежедневно на всех участках месторождения работают до двухсот человек: дневные и вахтовые. Для тех работников, кто работает вахтовым методом на месторождении, созданы все условия: комфортабельное общежитие, центр для отдыха, столовая бесплатным с пятиразовым питанием», – сообщил заместитель начальника производственно-технического отдела, председатель цехового комитета профсоюза по совместительству Сакен Шарапиден.

Кроме этого, он является победителем Республиканского молодежного проекта ФПРК «Енбек елшиси».

Слова молодого профлидера подтвердили пришедшие на обед операторы бурильных установок, которые рассказали о своих трудовых буднях и отметили, что ежегодно имеют возможность бесплатно поправить здоровье и получить санаторно-курортное лечение в здравницах Казахстана. А к таким соцпакетам, как матпомощь на подготовку детей к школе, двойной оклад к отпуску и материальная помощь в случае острой необходимости здесь уже давно привыкли.

Профактивисты, сопровождавшие председателя Федерации профсоюзов РК отметили, что над повышением эффективности социально-трудовой политики на предприятии работают сообща с работодателем.

«Реальный, конструктивный диалог с работодателем не что иное, как усиление ответственности обеих сторон за итоги совместной производственно-хозяйственной деятельности. Если работодатель социально ориентирован, коллектив его всегда поддержит и постарается показать лучший результат в работе», – заметил лидер профкома АО «Эмбамунайгаз» Болат Нсанбаев.

«Мы понимаем, что показатели деятельности предприятия зависят от самочувствия наших работников, поэтому профсоюз – наш главный партнер», – согласился с профлидером работодатель Амангельды Сулейменов.

Дав высокую оценку развития социально-трудовых отношений в НГДУ «Жайыкмунайгаз», председатель Федерации профсоюзов РК Сатыбалды Даулеталин поблагодарил соцпартнеров за поддержку рядовых работников в непростой социально-экономической ситуации в стране.

По данным ФПРК, только 30 тысяч из 145 тысяч коллективных договоров, заключенных в Казахстане приняты с участием профсоюзов.

Большая часть других коллективных договоров все еще носит декларативный характер. «Ценность такого слаженного взаимодействия социальных партнеров, как в «Эмбамунайгаз» состоит в достойном отношении к Человеку труда.

Такая модель построения соцпартнерства в нынешних условиях – пожалуй, самая приемлемая, она должна стать примером для всех предприятий нефтегазовой отрасли. В Год социального партнерства, проводимом Федерацией профсоюзов, это особенно важно», – подчеркнул Сатыбалды Даулеталин.

Напомним, с 9 по 11 марта председатель ФПРК находился с рабочим визитом в Атырауской области. Главные темы повестки визита – повышение заработной платы, профилактика трудовых конфликтов и дальнейшее развитие системы социального партнерства в регионе.