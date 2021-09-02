Председатель Федерации профсоюзов РК: Если человек работает, он не должен быть бедным

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Федерации профсоюзов РК Сатыбалды Даулеталин прокомментировал Послание Президента РК народу Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ».

По его словам, Федерация профсоюзов Республики Казахстан и ее членские организации с воодушевлением восприняли ряд очень важных для людей труда инициатив, в том числе по повышению размера минимальной заработной платы, озвученных Президентом РК в своем Послании народу Казахстана.

«В условиях рынка минимальный размер оплаты труда является одним из главных инструментов при государственном регулировании уровня заработной платы, так как призван оградить работника от произвола со стороны работодателя при определении цены рабочей силы. Безусловно, заработная плата была и остается для большинства членов общества основой их благополучия и через нее формируется представление о социальной справедливости общественного устройства.

Федерация профсоюзов РК на самых разных площадках инициировала и продвигала решение вопроса по последовательному повышению заработной платы казахстанских работников, в том числе по увеличению размера минимальной заработной платы. И поручения, данные Главой государства - яркий пример построения «слышащего государства» на деле», - подчеркнул Сатыбалды Даулеталин.

Как он отметил, повышение минимальной зарплаты с 42500 тенге до 60 тысяч тенге коснется более миллиона человек, которые работают во всех отраслях на предприятиях различных форм собственности.

«Сделан важный и очень нужный шаг, направленный на повышение уровня жизни работающих казахстанцев. От повышения минимальной зарплаты выиграют все, при благоприятном ходе событий это будет означать номинальное, пусть и небольшое, но повышение оплаты труда в целом.

Рост минимальной зарплаты — это повышение уровня экономической самостоятельности граждан. Второе — сокращение расходов государства на социальные программы за счет сокращения числа лиц, которые ранее могли претендовать на эту помощь, получая низкие трудовые доходы. Третье — повышение расходов на труд, работодатель будет стремиться повышать его производительность, а значит нуждаться в более высокооплачиваемых и квалифицированных работниках. Четвертое - выведение из «тени» скрытую заработную плату.

Уровень и динамика заработной платы выступают одним из основных критериев оценки социальной эффективности проводимых в стране экономических преобразований. По словам Главы государства, повышение размера минимальной заработной платы приведет к увеличению внутреннего валового продукта (ВВП) на 1,5 процента.

Заработная плата - основной источник доходов для 6,5 миллиона наемных работников. И как отметил, Президент, рост фонда оплаты труда отстал от роста прибыли владельцев предприятий почти на 60 процентов. Решение Главы государства о стимулировании работодателей, повышающих заработные платы работников, по мнению профсоюзов даст положительный импульс повышению социальной ответственности работодателя перед своими работниками», - сказал Сатыбалды Даулеталин.

«Также мы считаем актуальной и справедливой инициативу Президента Касым-Жомарта Токаева о поэтапном с 2022 года ежегодном повышении заработной платы работников бюджетной сферы, которые в предыдущие годы остались вне повышения заработной платы (деятели культура, спорта, библиотекари, технические работники и др.), поскольку это решение коснется около 600 тысяч низкооплачиваемых гражданских служащих.

Конечно, это только первый шаг. Еще многое предстоит сделать для улучшения жизни людей. Например, пересмотреть прожиточный минимум, или то, как формируется его величина и минимальная потребительская корзина.

Проблема регулирования заработной платы в последние годы активно обсуждалась в обществе и требовала скорейшего разрешения. В этой связи, Федерация профсоюзов, поддерживая решение Президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева, отмечает, что назрела необходимость создания современной, гибкой законодательной базы в целом в сфере занятости, регулирования заработной платы и трудовых отношений», - добавил он.

«Федерации профсоюзов РК удалось закрепить в Генеральное соглашение между Правительством РК, республиканскими объединениями профсоюзов и республиканскими объединениями работодателей на 2021-2023 годы вопросы, связанные с ратификацией Казахстаном Конвенции МОТ №131, законодательным закреплением ежегодной индексации заработной платы. Социальными партнерами утвержден план работы и состав рабочей группы по проведению консультаций по вопросам ратификации Конвенции, по вопросам ежегодной индексации заработной платы, дорожная карта по рассмотрению вопроса повышения размера минимальной заработной платы.

Отрадно, что Президент инициирует важные меры социально-экономического стимулирования Человека труда. Это вселяет надежду на то, что в обществе будет сформирован единый концептуальный подход к вопросу заработной платы, ее сущности и ее ресурсного обеспечения.

Наша позиция здесь конкретная. Если человек работает, он не должен быть бедным, и Федерация профсоюзов всегда будет придерживаться этого принципа и дальше добиваться стратегической задачи, последовательного повышения МЗП до уровня, соответствующего международным стандартам оплаты труда», - заключил председатель Федерации профсоюзов РК.