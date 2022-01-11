Председатель Европейского совета Шарль Мишель выразил важность партнёрства Европейского союза и РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Европейского совета Шарль Мишель подчеркнул важность партнёрства Европейского союза и Казахстана и выразил полную поддержку суверенитету, безопасности и стабильности при полном уважении к правам человека и основополагающим свободам. Об этом Шарль Мишель написал на своей странице в сети Twitter, передает МИА «Казинформ».

«Обсудил с Президентом К. Токаевым последние события в Казахстане. В день национального траура выразил соболезнования в связи с гибелью людей. Подчеркнул важность партнёрства Европейского союза и Казахстана и полную поддержку суверенитету, безопасности и стабильности при полном уважении к правам человека и основополагающим свободам», - написал Шарль Мишель.