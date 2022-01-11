Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мнения

Председатель Европейского совета Шарль Мишель выразил важность партнёрства Европейского союза и РК

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
11 Января 2022, 10:50
Председатель Европейского совета Шарль Мишель выразил важность партнёрства Европейского союза и РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Европейского совета Шарль Мишель подчеркнул важность партнёрства Европейского союза и Казахстана и выразил полную поддержку суверенитету, безопасности и стабильности при полном уважении к правам человека и основополагающим свободам. Об этом Шарль Мишель написал на своей странице в сети Twitter, передает МИА «Казинформ».

«Обсудил с Президентом К. Токаевым последние события в Казахстане. В день национального траура выразил соболезнования в связи с гибелью людей. Подчеркнул важность партнёрства Европейского союза и Казахстана и полную поддержку суверенитету, безопасности и стабильности при полном уважении к правам человека и основополагающим свободам», - написал Шарль Мишель.


Евросоюз   Политика   ЧП-2022  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
Стала известна причина гибели курсанта академии КНБ РК
Стала известна причина гибели курсанта академии КНБ РК
ЧМ-2023 по боксу: чемпионы получат от IBA по $200 тысяч
ЧМ-2023 по боксу: чемпионы получат от IBA по $200 тысяч
Подробности по делу Карима Масимова разглашаться не будут - КНБ
Подробности по делу Карима Масимова разглашаться не будут - КНБ
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова