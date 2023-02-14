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    11:19, 14 Февраль 2023 | GMT +6

    Председатель ЦИК выдвинул свою кандидатуру на выборы депутатов Мажилиса

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Центральной избирательной комиссии Нурлан Абдиров объявил о своем выдвижении в депутаты Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сейчас я хочу проверить себя в рамках этих демократических процессов. Если вы позволите, я выдвигаю свою кандидатуру», - сказал Нурлан Абдиров на заседании ЦИК.

    Напомним, сегодня Народно-демократическая партия «Ауыл» зарегистрировала партийный список к выборам депутатов в Центральной избирательной комиссии. Партия «Ауыл» представила партийный список из 25 человек. В этом списке 10 кандидатов - это женщины, молодежь и люди с ограниченными возможностями. Они составляют 41% от общего числа кандидатов.


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