Председатель ЦИК выдвинул свою кандидатуру на выборы депутатов Мажилиса

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Центральной избирательной комиссии Нурлан Абдиров объявил о своем выдвижении в депутаты Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас я хочу проверить себя в рамках этих демократических процессов. Если вы позволите, я выдвигаю свою кандидатуру», - сказал Нурлан Абдиров на заседании ЦИК.

Напомним, сегодня Народно-демократическая партия «Ауыл» зарегистрировала партийный список к выборам депутатов в Центральной избирательной комиссии. Партия «Ауыл» представила партийный список из 25 человек. В этом списке 10 кандидатов - это женщины, молодежь и люди с ограниченными возможностями. Они составляют 41% от общего числа кандидатов.