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    15:18, 16 Март 2022 | GMT +6

    Председатель ЦИК встретится 17 марта с представителями общественности столицы

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 17 марта т.г. в 10:00 ч. состоится встреча Председателя Центральной избирательной комиссии Нурлана Абдирова с представителями общественности г. Нур-Султан по вопросам избирательного процесса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Центральной избирательной комиссии РК.

    Место проведения встречи: здание Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилева, г. Нур-Султан, ул. Сатбаева 2.

    Аккредитация СМИ на указанное мероприятие будет проводиться до 18:30 ч. (по местному времени) 16 марта 2022 года по телефонам:

    +7 701 711 54 95; +7 (7172) 75-23-69; +7 (7172) 75 21 03.

    [email protected]

    [email protected]


    Теги:
    ЦИК Астана Анонс Казинформа
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