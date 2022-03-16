Председатель ЦИК встретится 17 марта с представителями общественности столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 17 марта т.г. в 10:00 ч. состоится встреча Председателя Центральной избирательной комиссии Нурлана Абдирова с представителями общественности г. Нур-Султан по вопросам избирательного процесса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Центральной избирательной комиссии РК.

Место проведения встречи: здание Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилева, г. Нур-Султан, ул. Сатбаева 2.

Аккредитация СМИ на указанное мероприятие будет проводиться до 18:30 ч. (по местному времени) 16 марта 2022 года по телефонам:

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