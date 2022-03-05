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    04:43, 05 Март 2022 | GMT +6

    Председатель ЦИК встретился с общественниками Актобе

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    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе с рабочей поездкой прибыл председатель центральной избирательной комиссии Нурлан Абдиров, который провел ряд встреч с представителями политических партий, НПО, СМИ по вопросам избирательного процесса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В центре социальной поддержки для лиц с инвалидностью «Тең қоғам» прошла встреча председателя ЦИК с представителями общественных организаций лиц с ограниченными возможностями. В ходе беседы актюбинцы затронули вопросы отсутствия доступа для инвалидов в здании для проведения выборов.

    Так актюбинец Алмас Жантекенов затронул вопрос отсутствия доступа в здания для лиц с инвалидностью.

    «Хотелось бы, чтобы в зданиях во время выборов были созданы условия для доступа лицам с инвалидностью. В городе нет доступа для инвалидов, в том числе для слепых и глухих. Мы не против участия в выборах, мы за. Также считаю, что среди инвалидов тоже надо проводить работу по пропаганде участия в выборах», - сказал А. Жантекенов.

    Председатель ЦИК отметил, что здания должны быть на 100% обеспечены пандусами.

    «Считаю, что здания на 100% должны быть обеспечены пандусами. Мы должны решить вопросы доступности зданий для инвалидов, ведь много денег на это не надо», - сказал Н. Абдиров.

    Теги:
    Регионы Казахстана ЦИК Общество Выборы Актюбинская область
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