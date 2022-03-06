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    04:27, 06 Март 2022 | GMT +6

    Председатель ЦИК встретился с актюбинской молодежью

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    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Встречу с молодежью Актобе по вопросам избирательного процесса провел сегодня председатель ЦИК Нурлан Абдиров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Нурлан Абдиров рассказал о работе центральной избирательной комиссии, коснувшись вопросов выборного законодательства, избирательной системы.

    «Любые выборы должны быть справедливыми, открытыми и честными, только тогда начнутся изменения», - сказал Нурлан Абдиров.

    Особое внимание на встрече было отведено формату выборов, о том, стоит ли переходить на электронный вариант голосования или оставить бумажные бюллетени. Студенты высказали свои идеи.

    Большинство молодых людей высказались за онлайн-формат проведения выборов. Однако по мнению члена ЦИК РК Шавхата Утемисова, сейчас с развитием цифровизации растет и риск взломов и утечки данных. С таким же успехом кандидаты могут легко нанять хакеров и подделать голоса.

    «На дворе 2022 год, почти все жители страны пользуются гаджетами, они находятся в режиме онлайн чуть ли не круглосуточно. На мой взгляд, электронное голосование будет более массовым и результативным. Безопасность можно обеспечить, пригласив хороших айтишников, даже среди нас, молодежи, их достаточно», - считает студент 3 курса физико-математического факультета АГУ имени К. Жубанова Куаныш Муратов.

    Также студенты предложили использовать социальные сети Instagram, TikTok, как платформу для передачи информации, ознакомления с избирательным процессом.

    Нурлан Абдиров выразил признательность участникам мероприятия за конструктивный диалог, активную гражданскую позицию и вовлеченность в обсуждение актуальных вопросов избирательного процесса.

    Ранее председатель ЦИК встретился с общественниками Актобе.

    Теги:
    Регионы Казахстана ЦИК Общество Выборы Актюбинская область Молодежь
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