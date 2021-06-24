Председатель ЦИК ушел на карантин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель ЦИК Берик Имашев ушел на карантин. Об этом на заседании сообщил его заместитель Константин Петров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшнем нашем заседании присутствуют шесть членов Центральной избирательной комиссии. Председатель Центризберкома Берик Мажитович Имашев сегодня отсутствует в связи с контактом заболевшим коронавирусом», - сказал заместитель Председателя ЦИК Константин Петров.

Он также отметил, что Берик Имашев дважды вакцинирован, ПЦР тест отрицательный.

«Чувствует себя хорошо. Симптомов коронавирусной инфекции не имеется. Он продолжает работать дистанционно, вместе с тем, в связи с массовостью сегодняшнего заседания и существующих ограничений в заседании не участвует», - добавил Константин Петров.

Напомним, сегодня проходит заседание Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан по вопросам организации и проведения прямых выборов акимов сельских уровней.