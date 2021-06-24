Председатель ЦИК ушел на карантин
«На сегодняшнем нашем заседании присутствуют шесть членов Центральной избирательной комиссии. Председатель Центризберкома Берик Мажитович Имашев сегодня отсутствует в связи с контактом заболевшим коронавирусом», - сказал заместитель Председателя ЦИК Константин Петров.
Он также отметил, что Берик Имашев дважды вакцинирован, ПЦР тест отрицательный.
«Чувствует себя хорошо. Симптомов коронавирусной инфекции не имеется. Он продолжает работать дистанционно, вместе с тем, в связи с массовостью сегодняшнего заседания и существующих ограничений в заседании не участвует», - добавил Константин Петров.
Напомним, сегодня проходит заседание Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан по вопросам организации и проведения прямых выборов акимов сельских уровней.