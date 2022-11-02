Председатель ЦИК РК встретился с группой наблюдателей от МПА СНГ

2 Ноября 2022, 19:30

2 Ноября 2022, 19:30

Председатель ЦИК РК встретился с группой наблюдателей от МПА СНГ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан Нурлан Абдиров в онлайн-формате встретился с группой наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ и генеральным секретарем - руководителем Секретариата Совета МПА СНГ Кобицким Д.А., передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт ЦИК.

Во встрече приняли участие члены ЦИК РК Шавхат Утемисов и Анастасия Щегорцова, председатели территориальных избирательных комиссий г.Астаны Бахыт Бектемисова и г.Алматы Жанна Асанова, а также заместитель генерального секретаря Совета Межпарламентской Ассамблеи - полномочный представитель Парламента РК Игорь Мусалимов, заместитель руководителя Секретариата Совета МПА СНГ – директор Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств – участников МПА СНГ Иван Мушкет.

Председатель ЦИК РК проинформировал наблюдателей от МПА СНГ о ходе подготовки к избирательной кампании, ее основных этапах, а также отметил, что к настоящему времени завершена регистрация кандидатов в Президенты РК и штабами проводится предвыборная агитация.

В свою очередь, Дмитрий Кобицкий поблагодарил Центризбирком за организацию встречи. Представители МПА СНГ задали различные вопросы касательно подготовки и проведения выборов Президента Республики Казахстан, в том числе об организации и проведении предвыборных дебатов кандидатов, численности избирателей, количестве выданных открепительных удостоверений, готовности избирательных комиссий ко дню голосования.

В ходе встречи Нурлан Абдиров пригласил наблюдателей от МПА СНГ к участию в заседаниях и обучающих мероприятиях Центризбиркома, а также выразил готовность в проведении встреч представителей МПА СНГ с членами и аппаратом ЦИК по интересующим их вопросам.

Представители МПА СНГ выразили заинтересованность и готовность в участии в онлайн формате в работе созданного при ЦИК РК Экспертного совета, а также предложили проработать совместные проекты по повышению электоральной активности молодежи.

В завершение встречи стороны пожелали взаимных успехов в работе по организации и проведению выборов и наблюдению за ними.

Также председатель сообщил о том, что членами Центризбиркома продолжаются поездки в регионы страны в целях оказания методической помощи избирательным комиссиям и посещения избирательных участков для определения их готовности ко дню голосования.

Территориальные избирательные комиссии и местные исполнительные органы сообщают членам ЦИК об организационном, материально-техническом обеспечении выборов, обеспечении физической доступности избирательных участков для граждан с инвалидностью, осуществлении надзора за соблюдением законности участниками избирательного процесса выборного законодательства, обеспечении правопорядка на избирательных участках в день голосования, охране и доставке избирательных бюллетеней. По итогам поездок члены ЦИК озвучивают предложения по повышению эффективности работы территориальных и участковых избирательных комиссий.

Фото: www.election.gov.kz