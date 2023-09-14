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    21:17, 13 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Председатель ЦИК РК встретился с главой Офиса программ ОБСЕ в Астане

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    Фото: пресс-служба ЦИК РК
    13 сентября состоялась встреча председателя Центральной избирательной комиссии РК Нурлана Абдирова с главой Офиса программ ОБСЕ в Астане Фолкером Фробартом, передает МИА «Казинформ».

    В ходе встречи глава ЦИК отметил тесное сотрудничество между организациями и подчеркнул, что регулярные встречи с руководством и представителями ОБСЕ стали хорошей практикой. Нурлан Абдиров также обратил внимание на недавно опубликованные итоговые отчеты Миссии БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за внеочередными выборами Президента Республики Казахстан 20 ноября 2022 года и внеочередными выборами депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан 19 марта 2023 года, а также сообщил, что рекомендации, содержащиеся в данных отчетах, планируется обсудить на ближайшем заседании Экспертного совета при ЦИК РК 28 сентября.


    Глава Офиса программ ОБСЕ в Астане был проинформирован о предстоящих прямых выборах акимов районов и городов областного значения, которые пройдут в пилотном режиме, выборах депутатов маслихатов вместо выбывших, а также продолжающихся с 25 июля 2021 года выборах сельских акимов в республике.

    Кроме того, стороны обсудили ряд вопросов в контексте подготовки к международной научно-практической конференции на тему «Конституционная реформа и избирательная система», посвященной 30-летию ЦИК РК.

    В рамках встречи Ф.Фробарт отметил данную ОБСЕ высокую оценку ее сотрудничества с Центральной избирательной комиссией РК и подтвердил готовность к продолжению взаимодействия и обмену опытом по вопросам электоральной сферы.

    По итогам встречи была достигнута договорённость о дальнейшем развитии взаимодействия в изучении передовой международной практики в избирательной сфере и расширении диалога, в том числе в период между электоральными кампаниями.


    Теги:
    ОБСЕ Выборы ЦИК Международная деятельность РК Астана Международная деятельность
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