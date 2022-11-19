Председатель ЦИК РК встретился с делегацией ПА ОДКБ

19 Ноября 2022, 10:52

19 Ноября 2022, 10:52

Председатель ЦИК РК встретился с делегацией ПА ОДКБ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Состоялась встреча Председателя Центральной избирательной комиссии Нурлана Абдирова с делегацией Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности, возлавляемой координатором группы - Вагаршаком Акобяном. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЦИК РК.

Председатель Центризбиркома представил членам делегации итоги основных этапов электоральной кампании, информацию о зарегистрированных кандидатах в Президенты.

В рамках встречи Нурлан Абдиров информировал представителей ПА ОДКБ о количестве граждан Казахстана, включенных в списки избирателей, количестве избирательных участков в стране, а также об итогах аккредитации международных наблюдателей на выборы Президента Республики Казахстан.

Представители ПА ОДКБ выразили благодарность за предоставленную информацию, а также отметили высокий уровень организации избирательного процесса.

После встречи состоялся брифинг ПА ОДКБ, на котором представители ПА ОДКБ ответили на вопросы СМИ.