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Председатель ЦИК РК встретился с делегацией от БДИПЧ ОБСЕ

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
23 Июня 2022, 22:45
Председатель ЦИК РК встретился с делегацией от БДИПЧ ОБСЕ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 23 июня, состоялась встреча Председателя Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан Нурлана Абдирова с Директором Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Маттео Мекаччи. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Во встрече приняли участие секретарь ЦИК РК Мухтар Ерман, а также старший политический советник - глава Офиса Директора БДИПЧ/ОБСЕ Фабрицио Нава, офицер БДИПЧ/ОБСЕ по вопросам верховенства закона Кэролин Хаммер.

Нурлан Абдиров поблагодарил БДИПЧ/ОБСЕ за направление и участие Миссии в наблюдении за референдумом в Республике Казахстан, состоявшимся 5 июня 2022 года.

В свою очередь, Маттео Мекаччи поблагодарил за тесное взаимодействие и поддержку Миссии по оценке референдума, за высокий уровень прозрачности работы Центральной избирательной комиссии, а также за предоставленную возможность впервые за последние 12 лет предметного и профессионального обсуждения некоторых положений и рекомендаций Итогового отчета Миссии по наблюдению за парламентскими выборами в Республике Казахстан в 2021 году.

Кроме того, в ходе встречи были обсуждены вопросы совершенствования избирательной системы Республики Казахстан, расширения сотрудничества ЦИК РК и БДИПЧ/ ОБСЕ.

В завершение встречи стороны подтвердили готовность дальнейшего наращивания экспертного взаимодействия ЦИК РК с БДИПЧ/ОБСЕ как во время организации и подготовки, так и в период между электоральными кампаниями.

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